為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    獨家》台南男版「蘇大媽」 小店家頻遭勒索式求職

    台南近日出現一名男子，利用《勞基法》已刪除試用期條文漏洞，專挑小型店家下手，成了勞資調解會上的「熟面孔」。（記者洪瑞琴攝）

    台南近日出現一名男子，利用《勞基法》已刪除試用期條文漏洞，專挑小型店家下手，成了勞資調解會上的「熟面孔」。（記者洪瑞琴攝）

    2025/07/03 14:38

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕小店家要小心了！台南近日出現一名比「蘇大媽」還厲害的男子，利用《勞基法》已刪除試用期條文的漏洞，專挑小型店家下手。男子每次工作不到1天，便以雇主未依法資遣為由向勞工局檢舉，進入勞資調解程序，逼迫店家付出和解金才能息事寧人撤銷檢舉。據了解，這名男子幾乎「每告必勝」，成了勞資調解會上的「熟面孔」。

    受害店家老張（化名）分享經歷，表示該男子某天主動應徵，在店內外場工作約5小時，當天已給付臨時工資。雖聲稱經驗豐富，實際表現卻配合度低、無法融入團隊，且使用假名應徵。老張並未安排後續排班，僅回覆「若有需求會再通知」。

    沒想到幾天後，老張竟收到勞工局公文，該名男子指控他未依法辦理資遣通報，要求和解金與資遣費。更離譜的是，老張還被告詐欺，需前往警局說明。他事後了解發現，對方以類似手法取得多間店家和解金，比「蘇大媽」還厲害，警方與勞工局也屢接此人案件，卻因檢舉屬實、雇主確實未走資遣程序，往往讓小店進退兩難。

    老張指出，許多小型店面對法令不熟，只覺得試用不合就不再通知，沒想到卻踩到法律紅線。《就業服務法》規定，終止勞動契約需於3日內通報，否則構成違法。儘管事後不起訴、可反控誣告，但大多數店家選擇和解，多一事不如小一事。

    他無奈表示，現在年輕人不易聘請，不是工作意願低就是期待高薪，小店生存艱困，若再遇上這種職場「釣魚仔」，實在吃不消。他呼籲同業提高警覺，也希望主管機關能釐清惡意檢舉與真正的勞權受害，避免法令被有心人利用。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播