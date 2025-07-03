獨家》台南男版「蘇大媽」 小店家頻遭勒索式求職

台南近日出現一名男子，利用《勞基法》已刪除試用期條文漏洞，專挑小型店家下手，成了勞資調解會上的「熟面孔」。（記者洪瑞琴攝）

2025/07/03 14:38

〔記者洪瑞琴／台南報導〕小店家要小心了！台南近日出現一名比「蘇大媽」還厲害的男子，利用《勞基法》已刪除試用期條文的漏洞，專挑小型店家下手。男子每次工作不到1天，便以雇主未依法資遣為由向勞工局檢舉，進入勞資調解程序，逼迫店家付出和解金才能息事寧人撤銷檢舉。據了解，這名男子幾乎「每告必勝」，成了勞資調解會上的「熟面孔」。

受害店家老張（化名）分享經歷，表示該男子某天主動應徵，在店內外場工作約5小時，當天已給付臨時工資。雖聲稱經驗豐富，實際表現卻配合度低、無法融入團隊，且使用假名應徵。老張並未安排後續排班，僅回覆「若有需求會再通知」。

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沒想到幾天後，老張竟收到勞工局公文，該名男子指控他未依法辦理資遣通報，要求和解金與資遣費。更離譜的是，老張還被告詐欺，需前往警局說明。他事後了解發現，對方以類似手法取得多間店家和解金，比「蘇大媽」還厲害，警方與勞工局也屢接此人案件，卻因檢舉屬實、雇主確實未走資遣程序，往往讓小店進退兩難。

老張指出，許多小型店面對法令不熟，只覺得試用不合就不再通知，沒想到卻踩到法律紅線。《就業服務法》規定，終止勞動契約需於3日內通報，否則構成違法。儘管事後不起訴、可反控誣告，但大多數店家選擇和解，多一事不如小一事。

他無奈表示，現在年輕人不易聘請，不是工作意願低就是期待高薪，小店生存艱困，若再遇上這種職場「釣魚仔」，實在吃不消。他呼籲同業提高警覺，也希望主管機關能釐清惡意檢舉與真正的勞權受害，避免法令被有心人利用。

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