宣傳台日大港水果祭 「高雄媳婦」Mana與陳其邁合體拍片

宣傳「2025台日大港水果祭」，陳其邁（左二）與「高雄媳婦」 Mana（右二）合體。（記者葛祐豪翻攝）

2025/07/01 13:18

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高市府今年再與日本台灣交流協會合作，7月26至27日將舉辦「2025台日大港水果祭」，高雄市長陳其邁特別與日籍人氣YTR「高雄媳婦」 Mana拍片宣傳，在社群平台引起熱烈討論。

延續2024年吸引超過10萬人次參與的熱潮，2025年台日大港水果祭內容再升級，將於7月26日至27日於高雄流行音樂中心海風廣場及堤岸廊道登場。為了替活動暖身宣傳，陳其邁與日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之、高雄事務所所長奧正史同台拍攝宣傳短片，更邀請有45萬人訂閱、同時是「高雄媳婦」的日籍YouTuber Mana（岡田真菜實）擔綱主持「水果對決」，以創意趣味方式行銷水果祭。

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宣傳片中，陳其邁與片山代表、奧所長一同登上繽紛水果擂台，進行台日水果知識搶答對決。三人為了搶先品嚐來自台日兩地的美味水果，互動熱絡，畫面趣味十足，並透過中日雙語向民眾熱情邀約：「今年夏天，一起來高雄享受這場台日水果盛宴吧！」

定居高雄的Mana平常透過影片分享高雄生活與台灣美食，直率可愛的活潑風格深受台日網友喜愛，這次更以「高雄媳婦」的身分力挺家鄉活動。

高市府行政暨國際處處長張硯卿表示，第二度在高雄登場的台日大港水果祭，今年更加豐富，集結台日特色水果市集，更邀請在地人氣樂團現場演出，還有多個日本友好城市共襄盛舉；互動遊戲區將重現宣傳片中的「水果對決」橋段，邀請大小朋友機智搶答，透過遊戲方式學習台日水果知識，期盼透過這場盛會進一步深化台日交流。

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