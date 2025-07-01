為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    宣傳台日大港水果祭 「高雄媳婦」Mana與陳其邁合體拍片

    宣傳「2025台日大港水果祭」，陳其邁（左二）與「高雄媳婦」 Mana（右二）合體。（記者葛祐豪翻攝）

    宣傳「2025台日大港水果祭」，陳其邁（左二）與「高雄媳婦」 Mana（右二）合體。（記者葛祐豪翻攝）

    2025/07/01 13:18

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高市府今年再與日本台灣交流協會合作，7月26至27日將舉辦「2025台日大港水果祭」，高雄市長陳其邁特別與日籍人氣YTR「高雄媳婦」 Mana拍片宣傳，在社群平台引起熱烈討論。

    延續2024年吸引超過10萬人次參與的熱潮，2025年台日大港水果祭內容再升級，將於7月26日至27日於高雄流行音樂中心海風廣場及堤岸廊道登場。為了替活動暖身宣傳，陳其邁與日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之、高雄事務所所長奧正史同台拍攝宣傳短片，更邀請有45萬人訂閱、同時是「高雄媳婦」的日籍YouTuber Mana（岡田真菜實）擔綱主持「水果對決」，以創意趣味方式行銷水果祭。

    宣傳片中，陳其邁與片山代表、奧所長一同登上繽紛水果擂台，進行台日水果知識搶答對決。三人為了搶先品嚐來自台日兩地的美味水果，互動熱絡，畫面趣味十足，並透過中日雙語向民眾熱情邀約：「今年夏天，一起來高雄享受這場台日水果盛宴吧！」

    定居高雄的Mana平常透過影片分享高雄生活與台灣美食，直率可愛的活潑風格深受台日網友喜愛，這次更以「高雄媳婦」的身分力挺家鄉活動。

    高市府行政暨國際處處長張硯卿表示，第二度在高雄登場的台日大港水果祭，今年更加豐富，集結台日特色水果市集，更邀請在地人氣樂團現場演出，還有多個日本友好城市共襄盛舉；互動遊戲區將重現宣傳片中的「水果對決」橋段，邀請大小朋友機智搶答，透過遊戲方式學習台日水果知識，期盼透過這場盛會進一步深化台日交流。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播