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    南投旅遊百K自行車 千人共賞小鎮風光

    南投旅遊百K自行車小鎮漫遊活動，騎士們挑戰100公里路程，也飽覽沿途美麗風光。（南投縣政府提供）

    南投旅遊百K自行車小鎮漫遊活動，騎士們挑戰100公里路程，也飽覽沿途美麗風光。（南投縣政府提供）

    2025/06/28 17:59

    〔記者張協昇／南投報導〕2025南投旅遊百K自行車小鎮漫遊活動，今（28日）在中興新村登場，除了百K挑戰組外，還有文化美食尋騎及兒童滑步車賽，吸引逾2000車友與親子參與，透過騎乘自行車漫遊，深入感受南投小鎮的美麗風光，帶動低碳旅遊風潮。

    南投今風和日麗、豔陽高照，是個適合騎乘自行車漫遊日子，邁入第三年的南投旅遊百K自行車小鎮漫遊活動100公里挑戰組，有來自日本、印尼等國家好手參加，上午7點從中興新村國史館台灣文獻館鳴笛出發，騎經南投市、草屯、國姓、魚池、水里、集集及名間，再返回起點，沿途飽覽集集綠色隧道等優美景緻。

    至於南投文化美食尋騎，全程20公里，路線皆為市區平緩路段，由多名網友領騎造訪藍田書院、百年龍泉古井、南投稅務出張所等文化景點，並品嚐在地小吃美食，完成店家集章，還可兌換在地特色伴手禮。

    此外，也在台灣文獻館廣場安排兒童滑步車比賽，有200餘名2至6歲的小朋友，在父母等家人們加油打氣聲中奮力滑步前行，現場充滿充滿親子同樂的歡笑聲。

    縣府觀光處長陳志賢說，南投日月潭擁有CNN推薦全球最美的十大自行車道，此項活動也帶領民眾以自行車造訪了南投許多私房美景，縣府未來將持續完善自行車旅遊環境，推動低碳旅遊，讓更多民眾能透過騎乘自行車漫遊，深度探索南投美麗的自然景觀與人文風情。

    2025南投旅遊百K自行車小鎮漫遊活動，28日在中興新村登場。（南投縣政府提供）

    2025南投旅遊百K自行車小鎮漫遊活動，28日在中興新村登場。（南投縣政府提供）

    2025南投旅遊百K自行車小鎮漫遊活動，舉辦兒童滑步車比賽。（南投縣政府提供）

    2025南投旅遊百K自行車小鎮漫遊活動，舉辦兒童滑步車比賽。（南投縣政府提供）

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