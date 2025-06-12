數位平台剝削媒體陷生存危機 產學界連署倡「議價+基金」雙軌改革

面對Google、Meta等跨國平台免費使用新聞內容、壟斷數位廣告收益，台灣媒體正陷入前所未有的生存危機，因此新聞學界、業界、專業團體與學生共同發起連署呼籲政府推動制度改革。（法新）

2025/06/12 09:53

〔記者楊綿傑／台北報導〕新聞界團結反對跨國數位平台剝削！媒體改造學社攜手台灣新聞學界業界、專業團體與學生逾百人發起連署，要求政府正視Google、Meta等跨國平台免費使用新聞內容、壟斷數位廣告收益，使傳統廣告收入驟降，媒體被迫縮減預算，致記者薪資降低、工作負荷加重、報導品質惡化等問題，應立法建立強制且公平的議價制度，並設立新聞基金，也呼籲社會大眾加入連署，為新聞與民主尋求出路。

「拒絕平台剝削、搶救新聞產業」連署發起人涵蓋新聞傳播各領域代表，學界包括台灣傳播學會理事長蕭蘋，以及政大、台大、台師大、陽明交大、中正、中山、東華、成大、暨大、聯大、北藝大、輔大、世新、文大、慈濟、靜宜、義守、長榮、高應大等18家大學之64位新聞傳播教授與院系所主管。

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業界與公會涵蓋雜誌公會，台視、民視、三立、鏡電視總經理，以及商業周刊、鏡週刊、上下游新聞市集、關鍵評論網、菱傳媒、太報、台灣教會公報、蘭恩傳媒網、法律白話文運動等媒體主管，另還有知名新聞人，康健雜誌董事長吳迎春、TVBS新聞部前副總經理詹怡宜等。

專業組織則包括台灣新聞記者協會會長吳柏軒、全國傳播媒體產業工會理事長嚴文廷，以及無國界記者組織台灣分會、台灣媒體觀察教育基金會、媒體改造學社、公民參與媒體改造聯盟等組織負責人等。

媒體改造學社的連署聲明指出，台北市媒體服務代理商協會統計，2012至2023年，台灣數位廣告從116億元暴增到610億元，傳統媒體廣告則從425億元重挫到210億元，數位廣告總額已近傳統媒體廣告的3倍。而媒體被平台挪用內容已對新聞產業產生警訊，更將成為損害公眾知情權、侵蝕民主根基的制度危機。

對此，全球多國已立法回應，包括澳洲於2021年實施「新聞媒體議價法」，強制平台支付新聞內容費用；加拿大、歐盟、印尼、南非、美國加州等地也陸續推動類似法案。

因此連署提出「議價+基金」的雙軌主張，第一軌應「立法強制議價」，建立強制、公平、透明的議價制度，保障所有規模的媒體都能與平台協商內容使用費；若協商無共識，則由獨立仲裁機構介入裁決，保障新聞產製者獲得合理分潤，改善新聞工作者待遇，提升報導品質。

第二軌則是「設立新聞基金」，以跨國平台廣告稅、企業稅捐、政府與民間資源籌措財源，由獨立委員會專責管理。基金用途包括支持深度調查報導、改善記者工作權益、協助小型及獨立媒體成長、促進地方與少數族群發聲，並幫助媒體進行數位轉型、技術升級與內容創新。

聲明也呼籲民眾一起加入連署，支持立法強制議價和設立新聞基金；同時分享此份聲明，讓更多人認識平台壟斷與媒體危機；同時要監督立法，促使政府與國會迅速行動、完成改革。

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