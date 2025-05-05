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    首頁　>　生活

    「被忽略的角落」清出142公斤垃圾 30少年排人龍接力運送

    少年團組成接力隊伍，合作將一袋袋垃圾送至上方道路。（新北少年培力園提供）

    少年團組成接力隊伍，合作將一袋袋垃圾送至上方道路。（新北少年培力園提供）

    2025/05/05 23:55

    〔記者董冠怡／新北報導〕新北市少年培力園30名少年，近日前往林口瑞平里一處偏遠岩岸淨灘，「這些被忽略的角落，往往成了垃圾長期堆積的重災區」。少女小潔（化名）說，撿到很多「爛爛的」塑膠袋，明顯流浪了一段時間，深刻體會塑膠有多不容易被分解；其他少年也驚呼，從未想過不起眼的石灘，「竟能藏有如此龐大垃圾量！」不到2小時清出142公斤垃圾，最後還得靠人肉接力搬運。

    社工王庠茗表示，這片海灘並非觀光景點、鮮少有人到訪，自然也不在定期維護範圍內，淨灘當日天氣悶熱，通往沙灘的道路又陡又滑，少年們小心翼翼地，彎腰、蹲身於大石縫間撿拾塑膠瓶罐、玻璃碎片、漁具、發泡膠與各式廢棄物。

    王庠茗說，每年都會舉行淨灘行動，了解海洋污染的現實，少年團2小時清出142公斤垃圾，「垃圾袋甚至不夠用！」最後30餘人排成人龍陣，通力合作將一袋袋垃圾運送至上方道路，即使過程中垃圾散發臭味、滴下不明液體，仍盡力完成接棒任務，藉由實際參與，讓環保不再只是一種觀念，而是地球公民的責任。

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