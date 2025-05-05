中捷綠線凹式導盲磚讓視障者「無感」 不符標準挨批形同虛設

台中綠線導盲磚採凹式設計，視障者屢反映「無感」，不利引導功能。（陳俞融提供）

2025/05/05 17:05

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中捷運綠線通車已4年，但市議員陳俞融等人指出，捷運綠線多處無障礙設施不符標準，尤其凹式警示導盲磚，屢讓視障者反映無法藉由腳底觸感察覺，「無感」導盲磚喪失警示效果，甚至2023年捷運公司曾跟視障團體會勘，迄今卻未改善；捷工局承諾已著手協調，希望年底前能改善。

市議員陳俞融、陳淑華、張芬郁、蕭隆澤、陳雅惠、謝家宜等人，今在議會交通地政業務質詢關心捷運綠線各站導盲磚無法發揮作用，罔顧視障者權益。

請繼續往下閱讀...

陳俞融指出，不少視障者陳情中捷綠線現行採用的凹式警示導盲磚，讓視障者無法藉由腳底觸感察覺，讓視障者走進捷運就失去指引，經濟部已在2020年修正導盲磚的國家標準，不論是引導或警示用途，導盲磚都應採用凸起設計，2023年視障者也曾向台中市身心障礙權益小組提案要求改善，當時市府邀集捷運公司、盲人福利會等團體會勘，會勘時連視障委員都直指這種設計有問題，但至今竟仍未獲得改善，根本罔顧視障者權益。

陳俞融說，捷運綠線目前共設有18個車站，警示磚花200多萬設置，平均各站花費11.1萬元的經費，卻形同虛設，讓視障者「無感」，甚至已會勘過兩年迄今未能改善。

陳俞融也說，不只導盲磚毫無作用，捷運周遭的無障礙設施也是做半套，一般視障者根本無法依靠導盲磚走進站體，例如文心崇德站的站外導盲磚鋪設不佳，視障者恐被導向施工圍籬；文心中清站體內行人通道劃設窄小，行人根本沒辦法過，輪椅、娃娃車更不用說，均暴露中捷綠線無障礙及行人設施停留在「有做就好」的表面功夫。

捷運工程局長蘇瑞文回應，捷運綠線施作導盲磚樣式是依據2013年的規範施作，2020年完工，針對新規範，已進行協調，將在年底前改善完成。

中捷公司董事長顏邦傑另指出，針對現有導盲磚問題，會從軟體面，先由站務員主動協助導引視障朋友上下車，而硬體面，針對現有導盲磚形式，會與捷運工程局確定最新規範，盡速改善。

陳俞融另要求，未來包括即將動工的藍線及規劃中的橘線，均須更落實無障礙設施規劃。

台中綠線設凹式導盲磚讓視障者「無感」，議員陳俞融（左3）批不符標準形同虛設。（記者蘇孟娟攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法