澎湖「友」「依」畝田農場 驚喜發現罕見蛋中蛋

澎湖出現罕見蛋中蛋，打開蛋殼後又出現一顆蛋。（記者劉禹慶攝）

2025/05/03 12:47

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖「蔡依玲」與明星蔡依林僅有一字之差，協同在湖西清潔隊任職的夫婿許義思，利用親戚家中在南寮一處廢棄土地，興建「友」「依」畝田農場，分別取自女兒及妻子名字各一個字，飼養雞鴨鵝羊兔子及狗等動物，享受愉悅的田園之樂，日前飼養的雞隻產下罕見「蛋中蛋」，聲名大噪。

雙黃蛋、軟殼蛋現已不稀奇，「蛋中蛋」更為奇怪，「蛋中蛋」是指1顆已經完整形成的蛋被另一層蛋包覆，打開外層蛋殼後，裡面竟然還有一顆完整的蛋（含殼），看起來就像「蛋包蛋」。蔡依玲日前由農場飼養雞隻取出1顆蛋，準備打開蛋殼食用，驚喜發現蛋中有蛋，而且都是蛋清，看不見蛋黃，認為相當罕見，因此捨不得食用，冰存在冰箱中。

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根據專家解釋，「蛋中蛋」產生的原因，包括生理異常反射，通常母雞在產蛋的過程中，當1顆蛋接近產出時，若輸卵管的某一段突然發生強烈的逆向蠕動，就可能將已經成形的蛋（有殼）又拉回到輸卵管上段。被拉回的蛋可能再次被包覆新的蛋白、蛋殼，形成一顆外層蛋包著一顆內層蛋的情形，造成罕見「蛋中蛋」。

至於外界質疑是否能食用？理論上可食用，但因其為異常產物，若發現蛋的氣味異常、外觀變質，仍建議避免食用。若是想保留作為標本或紀念，也非常有收藏價值，因為這種情況極少見。

「友」「依」畝田農場，飼養許多雞鴨鵝羊等小動物。（記者劉禹慶攝）

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