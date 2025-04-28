屏縣推募資輔導計畫 力挺原鄉青年打造部落可可村

達魯法樂可可工坊推廣食農教育，帶領在地學童認識可可產業。（圖由達魯法樂可可工坊提供）

2025/04/28 10:26

〔記者羅欣貞／屏東報導〕來自屏東縣三地門鄉賽嘉部落的達魯法樂可可工坊，透過草生栽培方法種植可可樹，做到不用農藥、不施化肥後，獲得屏東縣政府勞動暨青年發展處募資輔導計畫協助，不但順利募資，還投入推廣食農教育，帶領族人及在地學童認識可可產業，團隊更提供身心障礙者參與工作，誓言打造原鄉部落可可村。

屏縣府勞青處表示，縣府去年推行群眾募資輔導計畫，輔導創業團隊將創意上架募資平台，同時鼓勵業者跟隨SDGs永續潮流與世界接軌，除提供創業者實作獎勵金3萬元，也導入輔導資源，進駐在屏東智慧農業學校的達魯法樂可可工坊順利完成募資，將資金用於推廣食農教育並深化部落可可產業。

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可可工坊團隊指出，屏東智慧農業學校的據點提供食農教育的空間，學童透過參訪了解可可樹變成巧克力的過程，品嚐以純原料製作的巧克力，顛覆過往「巧克力很甜」的印象。此外，自家可可園友善土地，生物多樣性豐富，原住民是與大地共生共榮共存的族群，期許學童從小跟土地建立連結。

可可工坊負責人達魯法樂是接下母親呵護的可可園，並與部落10戶農人契作，當天氣變化影響產量，平地業者還會驚訝表示「你們家還有果嗎？」他分析，也許是在大武山的保護下，較少受到颱風等天災的損害，種在山上的可可樹反而成為優勢。

達魯法樂還透過妻子思樂本連結原鄉唯一小作所「礙微笑手作烘焙坊」，讓身障孩子不只參與曬豆與挑豆工作，也學習製作可可手工餅乾及販售產品。思樂本表示，與其讓身障孩子在部落漫無目的遊走生活，藉由工作不僅能提升自我價值與自我認同，也消除部落對身障孩子的刻板印象。

勞青處表示，屏東品牌將地方文化、環境永續與創生經濟結合，另2組募資團隊，檳榔子染藝師王一帆發起認養檳榔樹計畫，運用檳榔子染技藝開發時尚設計商品，為檳榔產業轉型與加值；夭夭藝文工作室結合洋蔥、雨來菇、海味青海苔等在地食材，設計天然色彩的恆春半島風味餃，讓募資者透過食物認識土地的故事。

勞青處表示，縣府持續舉辦創業小聚、創業課程等活動，在資金部分另有青創貸款利息補貼，最高貸200萬3年免利息，協助創業者獲取更多資源與機會，勇敢逐夢。

原鄉小作所的身障夥伴協助曬豆、挑豆等作業。（圖由屏東縣政府提供）

達魯法樂可可工坊積極推廣食農教育。（圖由達魯法樂可可工坊提供）

達魯法樂專注顧好可可生豆的品質。（圖由屏東縣政府提供）

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