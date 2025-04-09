國1后里至台中交流道 4/8至4/10夜間南北雙向全線封閉施工

國道1號進行三線路跨越橋鋼箱梁吊裝作業。（記者張軒哲攝）

2025/04/09 11:11

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市后里區舊社路、三線路2座跨越國道1號橋梁，因橋梁老舊、橋面狹窄，改建工程已於去年8月開工，昨晚進行三線路跨越橋鋼箱梁吊裝作業，施工團隊於4月8日（星期二）至4月10日（星期四）每日夜間22時至翌日6時，辦理國道1號三線路跨越橋鋼箱梁吊裝作業，屆時將封閉國道1號后里交流道（160公里）至台中系統交流道（165公里）間南、北雙向主線車道全線封閉，用路人要留意，並改道行駛。

高速公路局中區養護工程分局分局長呂文玉表示，施工對交通產生干擾勢難避免，呼籲用路人配合依標誌指示行駛或提前改道。為維護道路行車安全，進行道路維護與施工為必要，對車流造成影響勢難避免，爰排定於夜間之非交通尖峰時段施工，尚請用路人配合及見諒。

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立委楊瓊瓔及市議員陳本添視察階段性成果，鼓勵施工團隊並祈求工程平安順利，朝向安全且如期如質達成今年9月完工通車為目標。楊瓊瓔說，后里區三線路跨越橋半年前辦理拆橋工程，經中區養護工程分局及中興工程顧問、武恩德營造施工團隊良善的規畫執行，提前於昨日晚上辦理鋼梁吊裝，吊裝前特別辦理團拜祝禱儀式，要求施工團隊，三線路跨越橋能如期如質完工通車，接續再進行舊社路跨越橋拆橋、改建工程。

陳本添指出，后里舊社路、三線路2座跨越路橋已有50多年歷史，感謝楊瓊瓔立委爭取2座跨越橋改建經費2億5800萬元，包括三線路及舊社路跨越橋改建、舊社路新建水管橋、三線路配合跨越橋改建銜接既有道路高程調整之路工以及附屬設施等工程，除了三線路跨越橋今年9月可以如期完工外、接續舊社路跨越橋也可以如期於明年5月完工，因施工封路后里鄉親須繞行3至8公里不等，車程約增加5至10分鐘，造成不便請鄉親體諒。

立委楊瓊瓔及市議員陳本添與施工團隊進行鋼梁吊裝祝禱儀式。（記者張軒哲攝）

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