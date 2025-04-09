台東釋迦進入授粉期 小黃薊馬危害高峰

小黃薊馬為害番荔枝花器造成褐色不規則銼傷狀斑塊。（記者黃明堂翻攝）

2025/04/09 09:29

〔記者黃明堂／台東報導〕台東地區氣溫逐漸回暖，釋迦（番荔枝）已陸續進入萌芽期及授粉期，此時為小黃薊馬好發時期，農業部台東區農業改良場請農友加強巡視果園，注意嫩梢被害情況，適時採行防治措施，以降低害蟲密度，減少損失。

台東農改場指出，小黃薊馬成蟲體型小、活動性強，可藉風或氣流進行長距離移動。雌成蟲以產卵管將卵產於番荔枝幼嫩組織，孵化後之幼蟲即以此幼嫩組織為食，進入蛹期時會爬行或掉落至土表化蛹。小黃薊馬的成蟲及幼蟲主要為害番荔枝新梢、花及幼果等幼嫩組織，造成被害嫩芽捲曲、畸形且局部黑化；至開花結果期，移至花器及幼果上危害，造成不規則褐色條斑疤痕，影響果實外觀。

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經台東農改場近5年監測結果，以4到5月為小黃薊馬發生的高峰期，為避免薊馬類為害，影響果實外觀，請農友注意於萌芽期或授粉前進行防治。加強果園樹體通風，有利於藥劑噴施，同時減少小黃薊馬棲息環境。小黃薊馬化蛹時會掉落至樹冠下之落葉堆或土表，防治時亦應適度於土表噴灑殺蟲劑，以確保效果。懸掛黃色或藍色黏紙誘殺成蟲，不但可以減少薊馬密度，同時可以監測薊馬發生情形，提供防治時機參考。

於番荔枝萌芽期，若發現每10枚嫩梢有薊馬30到40隻時，或每1嫩梢（長有4枚幼葉約5到7公分）有一幼葉褐化時，應立即防治。可選用下列化學藥劑防治：2.8%畢芬寧乳劑1000倍、9.6%益達胺溶液1500倍、2.8%賽洛寧乳劑2000倍或34%硫敵克水懸劑1500倍等任選一種全園噴施。

將前述藥液以噴霧器作全園噴施，並注意避免於天氣炎熱時噴藥，以免造成高溫藥害。此外，嫩芽對藥劑較敏感，應嚴格遵守用藥規定，依稀釋倍數正確使用。

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