週三白天溫暖微熱 入夜中部以北防雷雨

週三下午起北部轉雨。示意圖。（資料照）

2025/04/08 20:38

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週三（9日）白天各地仍以多雲或陽光露臉的天氣為主，下午鋒面接近，北部地區轉為有雨，晚間起鋒面通過，北部易有短延時強降雨，中部以北地區有雷雨，外出記得攜帶雨具備用。

中央氣象署預報，週三東半部地區將有局部短暫陣雨；其他地區及外島，則為多雲到晴。午後中南部山區亦有零星短暫陣雨，到了下午鋒面接近，北部地區恐轉為有零星短暫陣雨的天氣，而晚間起鋒面通過，北部易有短延時強降雨；至於中部以北地區，則有短暫陣雨或雷雨，且有局部大雨發生的機率；其他地區及金門、馬祖，會有局部短暫陣雨或雷雨；澎湖為多雲的天氣。

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溫度方面，週三中部以北及宜、花地區低溫，約17至20度；東南部及南部地區，為21、22度，但預測白天西半部地區溫暖微熱，高溫可達29、30度；東半部則約26度左右，離島的澎湖全天為21至26度；金門是17至24度；馬祖約16至23度。

天氣風險公司指出，週三台灣附近的底層風向為偏南風，白天期間天氣還沒有明顯變化，各地仍是以多雲或有陽光的型態為主；東半部以及西半部山區，則有局部短暫陣雨的機會。至於未來幾天的天氣變化，中部、北部、宜蘭到花蓮一帶，恐轉為有短暫陣雨或雷雨，並要留意局部大雨發生的機會，特別是北部地區尤其要注意。

紫外線指數部分，週三新北市、台北市、桃園市、彰化縣、台中市、南投縣、嘉義縣、嘉義市、澎湖縣為「過量級」；其餘縣市均為「高量級」。

空氣品質方面，週三環境風場為東南風，西半部擴散條件差，污染物易累積。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；高屏空品區及澎湖為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

週三白天西半部高溫可達29、30度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數部分，週三多為「高量級」跟「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週三環境風場為東南風，西半部易累積污染物。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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