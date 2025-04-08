讓世界走進南一中 7/2國際永續研討會已逾7國學生報名參加

南一中接待日本高校來訪，日本學生體驗拓碑實作課程。（南一中提供）

2025/04/08 12:38

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南一中將於7月2日舉辦第2屆「高中生面對永續發展目標（SDGs）探究與實作學習成果研討會」，目前已有7國逾40隊學生報名參加，共同就永續議題與國際教育經驗進行分享與對話，南一中也以高中課發實力讓世界看見台灣！

台南一中表示，持續推動生成式AI課程應用、校內博物館空間活化與國際共學平台建構，並迎接更多國際夥伴來訪，不只讓南一中走進世界，更讓世界走進南一中。

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今年適逢「府城建城300年」里程碑（源自台南在1725年開始興築台灣府城），國際交流熱絡展開。南一中於3月25日就在1天之內熱情接待來自日本京都、東京與大阪的3所高中，鳥羽高校、成城高校與履正社高校，展現南一中豐沛的國際接待能量，以及「最在地就是最國際」的教學特色。

南一中表示，鳥羽高校學生以中、英、台語交錯的方式進行自我介紹，創意十足，展現語言學習的彈性與趣味。南一中教師設計的生成式AI訓練課程，親手輸入指令、建立知識庫，體驗AI於教育場域的實際應用。

成城高校則展現對台灣地景與環境議題的關注。南一中教師分享七股潟湖與四草紅樹林等田野踏查路線，雙方深入討論如何將這些在地資源融入日台共學課程，透過探究學習連結土地利用與永續發展等全球議題，為後續國際課程合作鋪路。

履正社高校則與南一中同樣創立於1922年，該校以體育與學術教育聞名，尤以棒球揚名全日本。履正社高校學生參加拓碑實作課程，親手體驗碑文拓印流程，對台灣書法與石刻文化留下深刻印象。

南一中與日本高校生進行教學課程互動。 （南一中提供）

南一中迎接3所日本高校來訪。（南一中提供）

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