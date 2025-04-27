估426凱道約6萬人 四叉貓點出流動人數少原因在「遊覽車」

國民黨和民眾黨26日號召民眾上凱道，宣稱現場超過25萬人。（資料照）

2025/04/27 10:36

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨和民眾黨26日號召民眾上凱道「反綠共、戰獨裁」，宣稱現場超過25萬人，不過網紅「四叉貓」劉宇估算，現場最多大概是6萬人左右。

「四叉貓」過去時常為集會活動估算人數，而今早他在臉書發文貼出他製作的凱道人數估算圖，對照426活動的空拍畫面，估算426活動現場人數的最大值大概是6萬人左右，因為人潮未達7萬人的估算範圍。四叉貓也提到，由於搭遊覽車來的參加者偏多，所以流動人數比較低，原因在於「遊覽車沒發車之前沒辦法離開」。

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四叉貓在貼文留言處提到，有人問他419活動人數，他估算現場最大值大約近3萬人，但是流動人數比較高。關於四叉貓統計兩場活動的參加人數，許多網友也在留言處回應：「相信貓貓的專業～」、「數人數，我只信貓貓！」、「謝謝貓貓好懂又精美的整理！」、「一定要拿到便當才能走啊......」、「帶傘間隔空間大，很稀鬆啊。」

「四叉貓」在臉書發文，貼出他製作的凱道人數估算圖。（圖擷取自「四叉貓。劉宇」臉書）

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