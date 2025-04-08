高雄國際旅客減少？ 觀光局：住宿成長20％

高市觀光局長高閔琳說明，去年國際旅客在高雄住宿率成長20%。（翻攝官網）

2025/04/08 11:20

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議員何權鋒今質詢指出，高雄去年觀光人次大幅成長，但國際遊客137萬、似乎有減少情況？觀光局長高閔琳答詢指出，若以國際遊客住宿高雄情況，比前年增加20%，包括港澳日韓泰越都有成長。

何權峰說，過去一年市府在觀光的努力成果，各界都看得到，幾乎每個月都有指標活動，也包含各局處推動的演唱會經濟、冬日遊樂園等，讓去年觀光相關數據大幅成長。

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他進一步提及，去年高雄吸引許多外縣市民眾到訪，但國際旅客好像減少？去年137萬，住宿比例僅贏台南、跟台中相當，觀光局對於爭取國際觀光客，有無短中長期計畫？

高閔琳答詢指出，去年觀光人次是依觀光署統計，各縣市都以此規範，全國一致；至於國際觀光客若單看高雄住宿人次，在觀光旅館、民宿部分，2024比2023成長約20%，港澳日韓泰越都有成長。

她表示，去年很多國際觀光客專程到高雄參加大型活動，觀光局後續會跟交通局、交通部一起努力，爭取更多國際航班航點，以及24小時機場，全力推廣國際觀光行銷，同時也會協同高雄觀光業者拜訪外國旅遊團體、會展產業、啟動大型獎勵旅遊等。

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