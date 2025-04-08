為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    高雄國際旅客減少？ 觀光局：住宿成長20％

    高市觀光局長高閔琳說明，去年國際旅客在高雄住宿率成長20%。（翻攝官網）

    高市觀光局長高閔琳說明，去年國際旅客在高雄住宿率成長20%。（翻攝官網）

    2025/04/08 11:20

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議員何權鋒今質詢指出，高雄去年觀光人次大幅成長，但國際遊客137萬、似乎有減少情況？觀光局長高閔琳答詢指出，若以國際遊客住宿高雄情況，比前年增加20%，包括港澳日韓泰越都有成長。

    何權峰說，過去一年市府在觀光的努力成果，各界都看得到，幾乎每個月都有指標活動，也包含各局處推動的演唱會經濟、冬日遊樂園等，讓去年觀光相關數據大幅成長。

    他進一步提及，去年高雄吸引許多外縣市民眾到訪，但國際旅客好像減少？去年137萬，住宿比例僅贏台南、跟台中相當，觀光局對於爭取國際觀光客，有無短中長期計畫？

    高閔琳答詢指出，去年觀光人次是依觀光署統計，各縣市都以此規範，全國一致；至於國際觀光客若單看高雄住宿人次，在觀光旅館、民宿部分，2024比2023成長約20%，港澳日韓泰越都有成長。

    她表示，去年很多國際觀光客專程到高雄參加大型活動，觀光局後續會跟交通局、交通部一起努力，爭取更多國際航班航點，以及24小時機場，全力推廣國際觀光行銷，同時也會協同高雄觀光業者拜訪外國旅遊團體、會展產業、啟動大型獎勵旅遊等。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播