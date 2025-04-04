屏東接近30度 高樹新豐親水公園今明再度免費開放

廣受親子歡迎的屏縣高樹鄉新豐親水公園今明兩天再度免費開放，首日已經吸引大批人潮。（記者羅欣貞攝）

2025/04/04 15:34

〔記者羅欣貞／屏東報導〕今天屏東縣出現接近攝氏30度的溫度，超受親子歡迎的屏東縣高樹鄉新豐親水公園，配合清明連假今天（4日）、明天（5日）再度開放免費戲水，結果首日就吸引大批民眾前往戲水消暑。

高樹鄉公所今、明兩天也在新豐親水公園舉辦「2025綻放高樹 兒童夢樂園」活動，有市集、美食、表演、水陸雙樂園，大小朋友除了玩水，也開心逛市集，欣賞舞台表演。

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屏縣高樹鄉新豐村河堤八八風災時遭到大水沖毀，在河堤重新建置後，高樹鄉公所打造新豐親水公園，有近43個籃球場大的戲水池，建置各種童趣造型花灑、水中溜滑梯、草坪、觀景台、景觀廊道、遮陽棚、淋浴更衣間等設備，成為親子夢幻戲水天堂，在大武山景環繞下的親水公園，近年不定期配合大型活動與連假開放，每次開放都吸引大批人潮，小朋友們總是玩到不想回家，曾經創下單日吸2萬人次的盛況。

高樹鄉公所清明連假期間推出「綻放高樹 兒童夢樂園」活動，今天（4日）、明天（5日）上午10點至下午5點登場，最受親子喜愛的戲水池活動一開始，就吸引人潮；屏東縣至下午2點為止，最高溫度出現在中午12點的三地門測站，攝氏29.9度，簡直像夏天，相當適合玩水。

高樹鄉長梁正翰表示，預估兩天活動將有至少約一萬到兩萬人次前往新豐親水公園，鄉公所相當重視安全，派有救生人員在現場守護小朋友們的安全，歡迎大小朋友利用連假到高樹鄉一遊。

山景環繞的高樹鄉新豐親水公園。（記者羅欣貞攝）

廣闊的新豐親水公園。（記者羅欣貞攝）

舞台節目讓大小朋友開心參與。（記者羅欣貞攝）

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