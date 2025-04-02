台灣祭太夯！墾丁核心區全滿 週邊住宿率也達九成

屏東「台灣祭」就在墾丁大灣遊憩區舉辦，去年人潮洶湧。（屏縣府提供）

2025/04/02 22:27

〔記者陳彥廷／屏東報導〕即將於4月3日登場的南台灣音樂盛事「台灣祭」太夯，據屏東縣政府調查，今年連假前3天墾丁地區核心區域的民宿都已接近全滿，恆春鎮週邊的旅宿也接近9成，罕見盛況令人嘖舌，屏縣府還趁勢推出「恆春旅遊購GO節」，憑消費抽獎，最大獎是每月抽中1輛跨界休旅車。

恆春半島是台灣獨立音樂的聖地，屏東縣政府從2021年在墾丁大灣遊憩區舉辦台灣祭，在碧海藍天下打造健康清新的音樂環境，帶領樂迷夢回墾丁，近年更擴大為5大舞台區，上百組樂團輪番接力連唱3天，人潮一年比一年多，近2年都突破百萬人次，盛況更勝往年的墾丁音樂活動，已成為屏東的音樂品牌。

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音樂盛事已成為吸客招牌，據屏縣府統計，目前在舉辦場地旁的墾丁大街等墾丁核心區的住宿率，連假前3天已接近百分之百，而在恆春鎮週邊的訂房率，也有達到9成，為墾丁疲軟的國旅，可說是注了一劑強心針。

屏東縣政府為配合節慶祭典，今年還與眾不同的推出「恆春旅遊購GO節」，只要從4月1日至8月31日的活動期間，於恆春半島地區的獅子鄉、枋山鄉、車城鄉、恆春鎮、滿州鄉、牡丹鄉地區，到指定合作旅館、旅宿店家住宿消費，就可登錄相關消費憑證進行抽獎，詳情請上「恆春旅遊購GO節」，最大獎是HONDA HRV S+的跨界休旅車，盼藉由這波音樂盛典的熱潮推升刺激墾丁的觀光旅遊。

恆春旅遊購GO節每月最大獎是跨界休旅車，將連抽五個月。（屏縣府提供）

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