屏東來義鄉母語教育吸子弟回鄉念書 返鄉就學線通車

愛爾麗集團捐贈一輛8人座廂型車予來義鄉公所。（記者陳彥廷攝）

2025/04/02 22:49

〔記者陳彥廷／屏東報導〕來義鄉的國小推動母語教育多年，不少旅居在潮州的家長都希望將小孩送回來義就讀，來義鄉公所向愛爾麗集團爭取新的8人座車輛擴增規模，今天「北4村返鄉就學線」正式通車，鄉長莊景星說，未來新的車輛將以「幸福巴士」擴充的方式服務，希望嘉惠更多的族人。

「『來』家鄉讀書別具意『義』！」，莊景星指出，鄉公所致力推動行的正義，打造交通無障礙的環境，繼鄉內就醫、就學線完善後，先推動「南3村返鄉就學線」，獲得鄉親好評，因此持續推動「北4村返鄉就學線」因應鄉親就學需求，加上今天的新車，已擴大到7車8線的規模。

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莊景星指出，本屆選舉來義鄉約有1300位族人居住在外地，且主要是以潮州為主，而鄉內的小學近年皆致力推動母語教學及文化復振，不少早年在潮州已買房的鄉親，都希望把孩子送回原鄉就讀，在母語的環境中成長、學習，因此在「南3村返鄉就學線」成效良好後，許多北4村的學童也希望能夠也有新路線，便利上下學，這條路線因應而生。

莊景星和愛爾麗集團董事長常如山是當兵的學長學弟，昨天常如山本人親自到場贈車，他說，對偏鄉、離島地區的學童就學及長者就醫福利相當關注，希望能透過車輛的捐贈，來減少學童不因通車而苦，減少城鄉差距，多年來像是萬巒鄉、泰武鄉等，都已有他捐贈的幸福巴士，莊景星則說，感謝交通部公路局支持推動幸福巴士，更感謝常如山慷慨捐出8人座車輛，能大幅挹助交通運輸、減輕鄉內家長接駁壓力。

「來義鄉公共運輸涵蓋率已達百分之百！」高雄區監理所長馮靜滿大讚，來義鄉公所積極推動幸福巴士，公路局自2017年起，已補助來義鄉公所相關經費逾4200萬元，將持續投入公共運輸資源，協助建構完善的公共運輸路網，以滿足偏鄉地區的交通需求。

愛爾麗集團捐贈一輛8人座廂型車予來義鄉公所。（記者陳彥廷攝）

愛爾麗集團捐贈一輛8人座廂型車予來義鄉公所。（記者陳彥廷攝）

愛爾麗集團捐贈一輛8人座廂型車予來義鄉公所。（記者陳彥廷攝）

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