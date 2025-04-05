週日收假日早晚仍涼 南來北往留意溫差

週日（6日）是清明連假收假日，南來北往要留意溫差大。（記者田裕華攝）

2025/04/05 21:49

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週日（6日）是清明連假收假日，西半部山區、東半部及恆春半島地區有局部短暫雨，北部地區也有零星短暫雨，中南部平地多雲到晴，外出不妨攜帶雨具備用；南來北往要留意溫度變化

中央氣象署預報，週日西半部山區、東半部及恆春半島地區，會有局部短暫雨；北部地區也有零星短暫雨；其他地區多雲到晴。馬祖明天起易有局部低雲或霧影響能見度，請留意航班資訊。週日下午到晚上，蘭嶼、綠島、屏東縣和澎湖縣局部地區，恐有平均風6級以上，或陣風8級以上發生機率

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溫度方面，週日清晨北部感受稍涼，低溫約16、17度，中部及宜蘭、花蓮低溫18、19度，南部及台東低溫19到21度；白天北部、東半部雲量偏多，高溫約21到25度，中南部高溫約26到30度，南部溫差大，南來北往請留意溫度變化。

至於未來幾天的天氣變化，天氣風險公司指出，下週三、四有鋒面通過，中部以北到東半部降雨較為增多，有短暫陣雨並且有雷雨發生可能性，南部地區也會有局部短暫陣雨，但受影響情況相對比較小一些。這波鋒面氣溫影響也不大。

紫外線指數部分，週日連江縣為「過量級」；基隆市、新北市、台北市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台東縣、花蓮縣、宜蘭縣為「中量級」；其餘縣市均為「高量級」。

空氣品質方面，週日環境風場為東北風，中南部位於下風處，污染物易累積。宜蘭、花東空品區為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級。

週日各地低溫約16到20度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數部分，週日多為「中量級」跟「高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週日環境風場為東北風，中南部位於下風處，污染物易累積。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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