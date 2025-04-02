台南新市大社「1里3北極殿+1壇」 玄武祭明圓滿

台南新市北極壇大武壟玄天老三帝聖誕祝嘏大典，將於明（3）日舉行。（記者劉婉君攝）

2025/04/02 22:22

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市新市區大社里有後店北極殿、東勢北極殿、西興北極殿，還有一間北極壇，均主祀玄天上帝，相當少見。「大社玄武祭」從農曆三月初二後店北極殿的祝壽大典開始，明（3）日農曆三月初六北極壇大武壟玄天老三帝聖誕祝嘏大典圓滿。

每年農曆三月，大社3座北極殿及北極壇就會輪流為玄天上帝祝壽，三月初二是後店北極殿，三月初三東勢北極殿，三月初四西興北極殿，三月初六大社北極壇，且和一般祭典常會邀請政府官員或民意代表擔任正獻官不同，大社各北極殿多數找玄天上帝在各領域有傑出表現的契子或信徒擔任。

請繼續往下閱讀...

市政顧問鄭枝南長期致力推動大社玄武信仰及宗教優質化，他說，除了將傳統科儀流程所需時間從100分鐘，精簡至約40分鐘完成，簡單隆重，也希望藉由各地傑出的契子或信徒返鄉擔任主祭官，讓外地遊子回來看看家鄉信仰的發展，也讓在地鄉親看見這些傑出榜樣，可以效法。

大社北極壇大武壟玄天老三帝聖誕祝嘏大典今晚安壇、暖壽，明天上午11點開始契子拜龜，下午1點祝嘏大典開始，晚上還有康樂晚會，是今年大社玄武祭的最終場，後店北極殿、東勢北極殿、西興北極殿的主委也將一同參與。

台南新市區大社里有3座北極殿，圖為東勢北極殿。（記者劉婉君攝）

台南新市區大社里有3座北極殿，圖為後店北極殿。 （記者劉婉君攝）

台南新市區大社里有3座北極殿，圖為西興北極殿。（記者劉婉君攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法