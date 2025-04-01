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    清明連假將爆車潮 台南這些地方有交管

    「2025FOCASA幾米馬戲樂園」在水交社文化園區登演。（記者洪瑞琴攝）

    「2025FOCASA幾米馬戲樂園」在水交社文化園區登演。（記者洪瑞琴攝）

    2025/04/01 11:05

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕為期4天的清明連假（4月3日至6日），南區水交社文化園區旁有「2025FOCASA幾米馬戲樂園」，中西區海安路也有市集活動，又適逢清明祭祖時節，預估將有大量車潮、人潮湧入中西區、安平區及南區，部份路段進行交通管制。

    「2025FOCASA幾米馬戲樂園」活動期間，將封閉水交社一街與興中街63巷，影響新興東路、西門路、南門路及健康路等路段；中西區海安路二段也有商圈活動。來往東西向民眾，可多利用府前路（市道182線）及中華東路、中華南路；來往南北的民眾，多利用中華西路（台17線）及金華路（台17甲線）。

    因應清明節祭祖習俗，位於南區的崇孝塔、南山公墓周邊有3條公車路線提供服務，新營福園、南化區、六甲區、官田區、歸仁區則有免費接駁專車，掃墓民眾善加利用、避免塞車。

    南市交通局長王銘德表示，因應活動將有部分道路進行管制，針對南市其他重要路段，該局也將於大台南智慧交通中心全程監看交通狀況，並與警察局、交通大隊保持密切聯繫，因應各道路車流即時調整號誌控制策略。

    王銘德提醒民眾，可先查詢活動路段及相關交通管制，預先規劃路線避開可能壅塞路段，建議多使用大眾運輸系統，搭配轉乘YouBike，減少車位尋找的不便，避開可能擁擠路段，節省旅行時間。

    清明掃墓交通指引。（南市交通局提供）

    清明掃墓交通指引。（南市交通局提供）

    清明連假交通易塞路段與疏導。（南市交通局提供）

    清明連假交通易塞路段與疏導。（南市交通局提供）

    FOCASA幾米馬戲樂園交管示意圖。（南市交通局提供）

    FOCASA幾米馬戲樂園交管示意圖。（南市交通局提供）

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