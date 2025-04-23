罷免民調》投票意願成牛煦庭、涂權吉去留關鍵！重選綠營贏面大

國家安全研究學會召開「桃園市牛煦庭、涂權吉罷免案民調」公布記者會，會中由國家安全研究學會由理事長，台灣師範大學政治學研究所教授范世平（中）、東海大學政治學系主任張峻豪（左）、東海大學政治學系教授邱師儀（右）針對民調結果討論。（記者王藝菘攝）

2025/04/23 12:17

〔記者林哲遠／台北報導〕全台罷免藍委第二階段連署進入尾聲，國家安全研究學會今日發布桃園市牛煦庭、涂權吉罷免案最新民調。據民調顯示，兩人雖然在同意罷免支持度與不同意罷免支持度呈現拉鋸狀態，但牛、涂支持者投票意願低落，恐成罷免案成敗關鍵；此外，民調也指，若重新選舉，牛、涂均會輸給原本的民進黨候選人，凸顯兩選區選民均有「投錯人」的感慨。

國家安全研究學會指出，桃園市為深藍選區，若從罷免支持度與滿意度來說，牛煦庭、涂權吉表現並不差。例如第一選區（牛煦庭）同意罷免支持度為39.6%，不同意罷免支持度為43.6% ; 第二選區（涂權吉）同意罷免支持度42.6%，不同意罷免支持度41.9%，關鍵在於兩人支持者投票意願極低，現在牛、涂二人當前最大課題為如何催出基本盤。

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國家安全研究學會續指，從民調交叉分析可知，在第一選區（牛煦庭）一定會去投票中，同意罷免的比率高達80.3%，不同意罷免僅有16.6% ; 第二選區（涂權吉）一定會去投票中，同意罷免80.0%，不同意罷免則為20.0%，顯見在強烈投票意願者中，希望罷免牛、涂二人的遠遠超過不同意罷免的四倍之多，這對於被罷免者來說是極大隱憂。

此外，民調也進一步詢問「若重新選舉，您會投票給鄭運鵬或牛煦庭？」支持民進黨籍鄭運鵬者為36.2%，支持牛煦庭者僅有32.1% ; 「若重新選舉，您會投票給黃世杰或涂權吉？」支持民進黨籍黃世杰者為34.5%，支持涂權吉者為31.9%。學者分析，顯見兩人選區的選民均有「投錯人」的感慨。

該民調委託關鍵調查有限公司進行，調查時間為4月14日至4月18日；調查對象為戶籍在桃園市蘆竹、龜山、桃園、大園、觀音、新屋、楊梅區且年滿20歲以上民眾；抽樣方法以電話資料庫系統隨機抽樣；完成樣本數：1,076 （95%信心水準下，本調查抽樣誤差為±3%）。

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