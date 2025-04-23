康橋高中生被撞命危好轉 傳出轉院台大醫院後續治療

康橋遭撞命危高中生今天病況好轉，家屬決定今天轉院回北部某醫院，傳出是轉回台大醫院。（資料照）

2025/04/23 11:59

〔記者湯世名／彰化報導〕新北市新店康橋國際學校秀岡校區單車環台活動，昨天在彰化縣遭1輛逆向行駛的轎車猛烈撞擊，造成7名學生輕重傷，其中顏姓男學生傷勢嚴重，經彰化基督教醫院漏夜搶救今天狀況好轉，家屬決定今天將他轉院回北部，傳出是轉院至台大醫院進行後續治療。

彰基指出，經家屬審慎評估地緣便利與後續照護等因素，在病況許可的前提下，已安排將顏姓學生轉送至北部醫院進行後續治療。彰基將全力配合轉院作業，並確保病人在轉送過程中獲得最妥善與安全的照護。不過彰基僅表示是轉院回北部某醫院，基於保護病患隱私，對於是否轉院回台大醫院不願證實。

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彰基醫師張尚文表示，顏姓男學生經過昨天初步的手術搶救之後，今天生命徵象穩定，昏迷指數也從原來的3分進步到8分，雖然是好消息，但尚未脫離險境，醫院將持續觀察積極救治。

彰基則表示，對於每一位患者及家屬的需要，均致力提供最即時與周全的支持與協助。他們將持續關注該名同學的後續治療情形，也會陪伴家屬度過這段不易的時光，提供所需協助。

該名16歲顏姓男學生是學校西洋劍好手，曾代表學校參賽奪冠，昨天被撞擊時左半邊臉幾乎見骨，送往彰基搶救時已陷入昏迷，所幸今天傳來好消息。

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