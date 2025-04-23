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    林思銘嗆應改名「只督藍白盟」 公督盟：不容「國安法擋案王」狡辯！

    國民黨立委林思銘。（資料照）

    國民黨立委林思銘。（資料照）

    2025/04/23 11:43

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕公民監督國會聯盟日前公布數據，質疑國民黨立委林思銘擋了124次國安法案，位居「立法院國安擋案王」，卻被林駁斥是謠言惑眾、政治抹黑，公督盟應改名為「只督藍白盟」。對此，公督盟發聲明反批，立法院官方公報清楚記錄，不容「立法院國安擋案王」狡辯，要再次呼籲林思銘勿違法封殺國安法案。

    公督盟指出，林思銘身為國民黨團幹部，理應熟稔國會制度，卻多次利用程序漏洞，未說明阻擋案由就提出「暫緩列案」，變相將其不順眼的提案全面封殺，惡意踐踏民主程序，公督盟對此相當遺憾。

    公督盟強調，若攤開「程序委員會組織規程」，可發現程序委員會主要負責擔任類似「郵局」的角色，檢查立委提案形式是否完備；然而，國、眾兩黨所主導的立法院卻將本應該「形式審查」的程序委員會作為政治鬥爭的場所，公督盟再次強調詭辯無法解決問題，呼籲立院盡速排審國安法案。

    「封殺上百件國安法案，林思銘身為黨團幹部難責其咎！」公督盟說，根據立法院議事公報，公督盟檢核第11屆立法院上任至今年3月底，程序委員會總共41場的會議紀錄，統計出所有關於「惡意暫緩國安法案」的提案紀錄，光是「兩岸人民關係條例」第9條及第91條修正草案（立委赴中報備制度），就累積282件提案被暫緩列案。

    公督盟統計，其中有許多立委提案被重複阻擋，且未說明提案理由，在這些暫緩列案中，林思銘做為黨團幹部多次簽名掛在提案人，卻反稱「程序委員會是合議制、一票難成事」，試圖撇清責任，然而正是透過在野多數聯盟透過多次暫緩提案，試圖形成制度性封殺慣例，扼殺民意多元表達。

    公督盟強調，立委應以民意為依歸，而非屈從於黨意指揮。林思銘身為黨團幹部，對黨內立委投票與議程立場具高度影響力，對於黨團集體封殺國安法案的決策，自然無可推卸其責，實不應淪為「傅隨組織」的代言人。相信選民的雙眼是雪亮的，今日逃避向選民負責的立委，來日就將成為被選民淘汰的立委。

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