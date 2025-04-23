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    苗栗頭份猶如龍捲風風勢掀起鐵皮 大貨車、女騎士都被吹倒

    頭份一輛大貨車被瞬間強風吹翻。（圖由消防提供）

    頭份一輛大貨車被瞬間強風吹翻。（圖由消防提供）

    2025/04/23 12:21

    首次上稿11:51
    更新時間12:21

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕受鋒面接近影響，氣象署今（23）日上午對台中以北等7縣市發布大雷雨即時訊息。苗栗地區於上午8點許颳起強風豪雨，頭份市一輛大貨車被瞬間強風吹翻，另有一名女機車騎士，遭到強勁側風吹倒，風勢如龍捲風般，旁邊透天厝鐵皮被捲起，幸好都未造成人員傷亡。

    氣象署於今天上午8點9分針對「台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市」等7縣市發布大雷雨即時訊息。

    苗栗地區於上午8點許颳起強風豪雨，一輛停放於頭份市中華路旁的大貨車遭瞬間強風吹襲致翻覆，頭份警方局於8點6分獲報到場，經與頭份消防分隊人員確認無人員傷亡後，協助交通管制，並由拖吊車協助將車輛吊起扶正，已恢復道路通行。

    另外，今天上午8點3分許在頭份市斗煥里前往石觀音寺一處路口，也因瞬間風強雨驟，一名女機車騎士轉彎時，遭到強勁側風吹倒，風勢也猶如龍捲風般，將旁邊透天厝的一塊鐵皮掀起在空中盤旋，幸好未砸中人。

    頭份警分局呼籲，如遇強降雨、強風來襲時，停車地點應慎選安全區域，遠離老舊建築物、電桿或大樹等可能遭遇強風影響之區域。

    消防人員到場，確認無人員傷亡。（圖由消防提供）

    消防人員到場，確認無人員傷亡。（圖由消防提供）

    翻覆的大貨車由拖吊車協助將車輛吊起扶正。（圖由警方提供）

    翻覆的大貨車由拖吊車協助將車輛吊起扶正。（圖由警方提供）

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