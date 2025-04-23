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    2個月竟有476顆茶葉蛋沒付錢 陽明交大7-11取消自助結帳

    國立陽明交通大學校內的第二餐廳一樓「交大二餐7-11」過去2個月內有高達476顆茶葉蛋未結帳即被取走。示意圖。（資料照）

    國立陽明交通大學校內的第二餐廳一樓「交大二餐7-11」過去2個月內有高達476顆茶葉蛋未結帳即被取走。示意圖。（資料照）

    2025/04/23 12:11

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕給顧客方便卻被鑽漏洞？陽明交通大學第二餐廳內的7-11超商設有自助結帳區，讓消費者可以自助快速結帳，不料卻傳出許多消費者購買茶葉蛋卻未付錢，店家近日公告宣布茶葉蛋未來不可自助結帳。

    綜合媒體報導，國立陽明交通大學校內的第二餐廳1樓「交大二餐7-11」，近日在臉書貼出公告宣布，指過去2個月內盤點，發現高達476顆茶葉蛋未結帳即被取走，為維護權益及公平消費原則，宣布即日起移除自助結帳區的茶葉蛋條碼，改由店員櫃檯結帳，並將加強監視設備，保留依法處理權利，也呼籲顧客配合購物規則，強調「取用商品請務必結帳」。

    消息一出後，網友紛紛表示：「還是大學生而已就這麼肖貪」、「報警調監控影片，這麼簡單」、「讀到交大還這樣」，有網友痛批「高等學府的學生素質那麼底端，連茶葉蛋都不給錢？」但也遭到底下留言反駁「大學校園是開放的，不一定都是師生去購買」。

    陽明交通大學第二餐廳內的7-11超商因頻繁出現茶葉蛋未結帳，店家近日公告宣布茶葉蛋未來不可自助結帳。（圖擷自臉書）

    陽明交通大學第二餐廳內的7-11超商因頻繁出現茶葉蛋未結帳，店家近日公告宣布茶葉蛋未來不可自助結帳。（圖擷自臉書）

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