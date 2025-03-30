黃偉哲桃園分享台南農特產 大喊：賣光光

台南市長黃偉哲今偕農業局、台南農民前往桃園行銷春季農特產，讓北部民眾享受新鮮直送的美味。（台南市政府提供）

2025/03/30 18:59

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市長黃偉哲今偕農業局、台南農民前往桃園行銷農特產，讓北部民眾享受新鮮直送的美味，其中蜜棗和哈密瓜已到產季的中後段，若錯過要等到年底才能再見。

黃偉哲介紹農特產時提到，像是楠西梅子也有多種吃法，如製成梅酒、梅子雞、蜜餞等皆非常合宜，還有後壁的洋香瓜也是品質和味道俱佳。這些台南好物，無論是加工品或半成品，還是可即食的鮮果，品質都極好，可說「不怕貨比貨，只怕不識貨」，也希望能獲得民眾青睞全數賣光！

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現場示範利用當季青梅製作Q梅大福，邀請現場民眾品嚐，也歡迎大家用新台幣支持在地農業，親自品嚐台南春天特產的青梅、水果等各種屬於南國獨有的新鮮美味。另，「2025螢光花泉季」已開始，4月20日前都可來楠西賞花、賞螢、泡溫泉、品美食，「梅好的一天」就從台南開始。

南市農業局長李芳林說，台南氣候得宜，擁有豐富又具特色風味的農、漁、畜產品，活動上義賣的台南百果寶盒就是由多樣的台南水果組成，並將義賣所得捐贈給0121台南楠西地震災區。

本次集結台南在地小農與業者精選農產，有「台南市農產運銷股份有限公司」帶來最新鮮的水果農產品，如芭樂、小蕃茄、火龍果外，還有梅子系列產品的「台南市農會」、「春歸梅嶺」，「玉井之門」的美味果乾，「川涌果園」的柑橘氣泡、柑橘果醋、軟糖、柑橘廚房清潔劑。

此外，「林桑鴨蛋」的生鮮鴨蛋、松花皮蛋、鹹蛋、蛋捲，「國基漁場」的虱目魚、白蝦、鱸魚，「沐爾·mixmore」的黑木耳露、乾燥黑木耳，「汯銘休閒養生坊」的草菇麵、洋香瓜，及「台南市冠森蔬果生產合作社」的東山咖啡與越光米，「合口味肉品」肉乾，和「黃金蕎麥」的蕎麥系列產品等，在地的精選農特產推薦給消費者。

台南市長黃偉哲今偕農業局、台南農民前往桃園行銷春季農特產，讓北部民眾享受新鮮直送的美味。（台南市政府提供）

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