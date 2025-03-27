婦援會震驚黃子佼案 籲兒少數位性暴力零容忍

針對黃子佼一案，婦援會聲明「兒少數位性暴力零容忍！」，強調兒少應擁有免於性暴力影像拍攝﹑販賣以及被威脅恐嚇之權利。（圖由婦援會提供）

2025/03/27 16:37

〔記者吳柏軒／台北報導〕黃子佼涉創意私房案，身為高級會員擁逾2千部兒少性影像，並涉足犯罪供應鏈，近期官司持續開庭、起訴書細節曝光也震驚外界，如不少受害少女被多次拍攝；對此，婦女救援基金會今（27日）發出強烈譴責，對此案深感震驚憤怒，呼籲外界保護兒少免於數位性暴力。

婦援會表示，對於黃子佼涉及購買兒少性暴力影像一事，深感震驚與憤怒，並強烈譴責，認為該行為不僅對被害者造成難以抹去的心靈創傷，也對社會的倫理道德造成了重大衝擊。

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婦援會認為，黃子佼作為公眾人物，行為更是引起了廣泛關注，應負有更高責任與道德標準，但卻見其從一開始否認，到後來疑似為了減刑而認罪，無法相信他是真心悔過。

婦援會指出，黃子佼的行為不僅僅是對法律的挑戰，更是對道德與倫理的公然踐踏。其購買的兒少性暴力影像還帶有個人資訊，對受害者造成了不可逆的心靈創傷，並對整個社會構成了巨大的危險。

但婦援會憂心，該案還隱藏更多未被查出的兒少性影像購買者，恐仍有更多人暗中犯罪，且監管與法律漏洞，這些不法行為難以及時發現和制止，若問題不能解決，將加深對社會與未成年人的安全威脅。

婦援會呼籲，應對黃子佼有更高標準的處罰，才能達到震懾作用，防止類似事件的再次發生。我們強烈呼籲，所有公眾人物應該時刻警惕自己的行為，並對社會負起應有的責任，為社會樹立正確的價值觀。法院則要處以高標準刑罰，已達遏止犯罪效果。

婦援會也表示，這些被害人不僅面臨著身心的創傷，還可能面臨影像再度散布的風險，威脅其人身安全，應提供合理補償，加強保護被害人機制，並設立專業的心理輔導與支持系統，協助重建生活。

婦援會也強烈主張，加害人應被禁止進入任何可能接觸兒少的行業或職業，尤其是像黃子佼這樣的藝人，應防止其利用自身的名氣與影響力再次危害兒少。也提到目前數位性暴力犯罪的防治仍存在許多漏洞，呼籲立法院儘速推動「網路犯罪安全法」，建立對境外業者的管理與監控，確保有效防範。全民則可當友善路人甲，積極檢舉並阻止犯罪。而相關兒少司法文件則應刪除被害人個資及敏感證據，保障隱私與安全。

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