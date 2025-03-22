高山大雪頻傳山難 玉山園區籲山友善用下撤「檢查點」

玉管處建議山友登山途中利用「檢查點」，評估自身與裝備是否適合繼續前行，適時下撤可避免山難發生。（玉管處提供）

2025/03/22 16:55

〔記者劉濱銓／南投報導〕近日高山低溫出現大雪，山徑積雪結冰以致山難頻傳，玉山國家公園管理處表示，天氣惡劣情況下，山友除要備妥通訊與雪地裝備，也建議在上山之後，應在路程中的「檢查點」評估登山行程，由於天氣對長程路線影響甚鉅，若身體狀況與裝備已無法因應後續路程，應評估下撤，園區各路線也有建議的「檢查點」，可讓山友預作判斷。

玉管處表示，雪季登山務必要有冰斧、冰爪、岩盔等「雪季三寶」，以及保暖防水衣物、頭燈，並要熟悉操作冰爪、離線地圖等，若登山出現頭痛、想吐等不適情況，處在高山環境更會造成症狀加劇，另外，登山過程也要留意天氣預報，作為後續行程的參考。

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玉管處說，像園區內的南二段「向陽進、東埔出」的長程路線，若山友過了嘉明湖，建議在往新康橫斷與南二段的叉路口停留，檢查自身健康、裝備是否適合繼續前行，若有身體不適，或裝備不足以因應天氣變化，就應評估下撤，否則再往前行，若發生山難就會很難自救，即便通報求援，搜救人員也很難快速抵達。

園區其他登山路線的「檢查點」還包括，從南投信義鄉東埔進入的南二段、馬博橫斷、八通關越嶺線，檢查點建議在觀高坪，玉山群峰線建議在排雲山莊，關山線、庫哈諾辛山建議在庫哈諾辛山屋，從東部進入八通關越嶺線及新康橫斷線，則建議在瓦拉米山屋，以及從中平林道進入馬博橫斷，檢查點建議在馬博橫斷登山口。

玉管處建議山友可在登山途中利用「檢查點」，適時評估下撤以預防山難。（玉管處提供）

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