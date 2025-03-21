新中橫公路龍神橋刷坡交管惹怨 中午放行延長15分鐘

南投縣台21線龍神橋路段進行刷坡工程交管，惟中午僅放行1小時引發民怨，公路單位為此延長至1小時15分鐘，以配合當地民眾通行作息。（記者劉濱銓攝）

2025/03/21 14:37

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣通往信義鄉與玉山園區的台21線新中橫公路，最近在水里鄉龍神橋路段進行刷坡保護工程，並持續至5月9日，施工期間採整點放行，惟中午僅開放1小時引發民怨，公路局信義工務段為此多增加15分鐘通行時間，但早上禁止通行提前至上午9點，籲請用路人留意配合。

信義工務段表示，台21線龍神橋路段約在78K處，道路上邊坡因災害崩坍，3月10日起展開刷坡等坡面保護工程，預計施工至5月9日，並採整點放行交管，從上午9點至中午12點，下午1點至5點，期間每整點放行15分鐘，中午則放行1小時。

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惟交管以來卻頻頻接獲民眾反映，直指中午放行1小時太短，導致午休時段往返水里、信義鄉過於急促，影響民眾通勤工作與採買。

信義工務段說，為配合當地民眾通行作息，便將中午放行時段延長至1小時15分鐘，不過上午放行則到9點就禁止通行，提醒用路人注意，之後也會觀察放行微調後的成效，並收集民眾反映，以利滾動調整、減少民怨。

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