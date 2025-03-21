全國學生舞蹈比賽9千人參加 首辦台中高鐵站快閃表演

全國學生舞蹈比賽今年共有9千多人參加，首度舉辦高鐵站快閃表演，並將登上台中歌劇院及高雄衛武營。圖為台南市中山國中現代舞作品「坯」。（教育部提供）

2025/03/21 14:43

〔記者林曉雲／台北報導〕「全國學生舞蹈比賽」今（114）年共有860隊、9千多名學生參賽，首度將在台中高鐵站舉辦快閃活動，期待在公眾場域提供更多人接觸舞蹈的機會，帶來不一樣的藝術體驗，另規劃於台中國家歌劇院、衛武營國家藝術文化中心實體演出，教育部亦建置有「藝秀台」線上展演平台，共同呈現全國學生表演藝術的成果，

教育部師藝司科長彭寶樹說明，首度快閃將於4月在台中高鐵站進行，舞者將表演多種風格舞蹈，特優團隊也將於5月1日在台中國家歌劇院大劇院、7月1日於衛武營國家藝術文化中心歌劇院，辦理兩場售票展演。

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全國學生舞蹈比賽包含古典舞、民俗舞、現代舞及兒童舞蹈，參賽者從國小學童到大專組學生，評審之一、台灣藝術大學表演藝術學院院長曾照薰表示，參與學生皆散發自信笑容，透過優美的肢體語彙，展現身心的和諧與健康，在舞蹈律動中陶冶美感，舞蹈作品也融入各種主題，呈現生活風貌，使觀者感受文化底蘊與藝術價值。

台南市中山國中現代舞作品「坯」，身體與動作在層層道具的組合與堆疊中，呈現具情節性的多種事件，且在不同的情節中表現連貫性，在動態與道具的設計之間，舞作充滿了現代舞感的變化；台北市北安國中「鑼響勇登攀天祭」民俗舞作，透過祭典儀式，充份展現出台灣人對傳統文化的尊重，在群體的演練過程中，呈現百姓仰天敬地的謙卑，更表現民間習俗中團結的力量，並且為台灣民俗舞蹈拓展出色的形式。

此外，宜蘭縣復興國中古典舞作品「校武密缉錦衣衛」，不再侷限古典形式中「均齊」的概念，而採取現代美學構圖，以不均衡形式及多層次結構，令空間活化而富生氣，形塑出具當代性「多焦點」的劇場式古典舞特質；新北市新埔國小兒童舞蹈作品「想像力就是你的超能力」，設計堆疊出如積木式的高塔，以白色裙襬疊合出可推動的帆船等，靈活又具趣味。

全國學生舞蹈決賽承辦縣市包括嘉義縣政府、屏東縣政府、桃園市教育局及主辦單位國立台灣師範大學，詳情可見「全國學生舞蹈比賽」資訊網。

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