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    4/14起高鐵「短期增班」！每週增開17班次 3/24開放購票

    台灣高鐵規劃自4月14日（週一）起至6月30日（週一）短期增班，每週增開17班次列車。（資料照）

    台灣高鐵規劃自4月14日（週一）起至6月30日（週一）短期增班，每週增開17班次列車。（資料照）

    2025/03/21 12:07

    〔記者吳亮儀／台北報導〕台灣高鐵公司今天（21日）宣布，規劃自4月14日（週一）起至6月30日（週一）短期增班，每週增開17班次列車，包括南下13班、北上4班，加強服務旅客，並於3月24日（週一）凌晨零時起，開放4月14日（週一）到4月20日（週日）間增開車次的車票預售。

    台灣高鐵公司表示，增開17班次後，每週班次數將由現行1103班次增至1120班次。週六南下、週日北上的中午時段分別增開4班次、2班次，以滿足週末返鄉及出遊的旅客需求。其中，週日增開的1534車次是行駛台中-南港的區間列車，並於13時04分自台中站發車，方便週末北上短程旅客快速往返目的地。

    高鐵公司表示，4月21日（週一）起的增開車次，則依一般訂位預售期程逐日開放購票，歡迎旅客利用手機「T-EX行動購票」App、高鐵合作之便利商店、網路訂票系統，或於營業時間內至各車站售票窗口及自動售票機，預購所需車票。

    台灣高鐵公司表示，去年已在1月及7月二度實施常態性增班計畫，將每週固定班次提升至每週1103班次，另於去年11月及12月實施為期二個月的短期增班計畫，不斷透過運能提升以服務旅客需求。台灣高鐵公司將觀察本次短期增班效果，作為後續長期班次調整參考依據。短期增班班次可參考高鐵公司官網

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