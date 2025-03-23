03/23各報重點新聞一覽

電價審議會預計本週登場，台電提案方向為整體平均電價漲幅約6％，產業電價漲幅不超過5％、民生低於10％。（資料照）

2025/03/23 07:28

自由時報

電價審議月底登場 民生低於10% 產業調漲5%內

電價審議會預計本週登場，台電提報低級距住宅的第一、二段同步上漲方案，但也研議兩段整併為同一級距，即最低的一二○度以下將消失，而「同漲」方案對台電財務挹注大於「整併」方案，一年可多約五十億元；據透露，台電提案方向為整體平均電價漲幅約六％，產業電價漲幅不超過五％、民生低於十％。

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人民頭家宣講 直搗傅崐萁花蓮大本營 總預算遭惡刪 卓榮泰拜託鄉親除掉障礙

今年度中央總預算遭藍白聯手惡刪，民進黨舉辦八場人民是頭家政策宣講會，昨下午舉辦花蓮場次，行政院長卓榮泰上台致詞時，台下民眾呼喊「擒賊先擒王」，卓榮泰也拜託鄉親「把阻礙花蓮進步、台灣民主的障礙排除掉！」

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至少5幼童遭毆打、 踹腳、坐壓 竹市私幼涉虐童 負責人收押

新竹市東區某私立幼兒園驚傳虐童案。張姓負責人及賴姓女園長疑因不滿幼童哭鬧，多次動手毆打、踹腳和坐壓幼童等方式施暴，已知至少五名幼童受害。張、賴兩人因涉嫌違反兒少法罪嫌重大，且有串證、滅證之虞聲押，新竹法院十三日裁定張男准押禁見、賴女三萬交保；十七日撤銷幼兒園立案。

href="https://news.ltn.com.tw/news/life/paper/1697937" target="_blank">至少5幼童遭毆打、 踹腳、坐壓 竹市私幼涉虐童 負責人收押。

聯合報

美中貿易對話啟動 川普計畫與習近平談話

美國總統川普廿一日在白宮橢圓辦公室宣布，波音將為美國空軍打造第六代戰鬥機Ｆ-４７，並說美方雖不希望和中國開戰，但對此有萬全準備。川普並表示，他計畫與中國大陸國家主席習近平談話。

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台中清水48年爛尾樓塌 住戶摸黑逃

台中市清水區中興街一處六層樓建物昨天凌晨驚傳五、六樓坍塌呈V字型，下方十三戶、卅五人倉皇逃生，幸無人傷亡。該建物為「爛尾樓」仍有塌陷風險，住戶憂心無家可歸，市長盧秀燕昨到場指示做好安全設施、災後復原，由於所有權人未出面，市府將釐清究責，並評估是否拆除。

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中國時報

4月民生電價漲11％ 產業5％

電價費率審議會預計本周五（28日）登場，目前工作小組已召開完畢，4月電價方案大致敲定，確定採「民生高、產業低」原則，住宅、小商家等民生用電平均漲幅高達11％，產業用電漲幅則約5％，最終總電價平均漲幅逾6％，如此全面衝擊1450萬戶，且是4年來，國內第5度調漲電價。

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川普：不與陸開戰 本周貿易對話

美中貿易戰升級之際，美國總統川普21日表示，他計畫與中國國家主席習近平通話，討論關稅問題。他並透露，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）預計本周與中方對口官員首次通話。而不久之後，川普就將於4月2日宣布，針對貿易夥伴祭出「對等關稅」。

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中央總預算遭藍白聯手惡刪，人民頭家宣講花蓮場昨在花蓮監獄舊址「自由廣場」舉行，現場超過4千民眾參加。（記者花孟璟攝）

新竹市東區某私幼再傳虐童事件，教育處與檢警獲報介入調查，張姓負責人收押禁見，賴女園長交保。（記者洪美秀攝）

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