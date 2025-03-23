參加花蓮瑞穗追香路跑 蕭美琴完成6公里迷你馬

花蓮縣瑞穗鄉農會今天早上舉行「2025 柚花追香路跑-瑞穗場」，副總統蕭美琴擔任起跑鳴笛嘉賓，也親自參加完成6公里的迷你馬行程。（記者王錦義攝）

2025/03/23 09:28

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣瑞穗鄉農會今天早上舉行「2025 柚花追香路跑-瑞穗場」，副總統蕭美琴擔任起跑鳴笛嘉賓，也親自參加完成6公里的迷你馬行程，選手號碼「6666」象徵順順利利；蕭美琴也走訪在地農特產攤位，與攤商互動、合影，還自掏腰包購買產品，鼓勵參賽選手完賽後到當地品嚐優質農產品，一同振興地方產業。

天還沒亮，瑞穗國小就聚集了2、300位跑者，準備與副總統蕭美琴一起開跑，活動開始前，蕭美琴也與民眾一起做暖身操，互動熱絡，蕭美琴在花蓮擔任立委時，在2019年3月也同樣參加當年柚花飄香馬拉松。她說，過去住在花蓮的時候，也曾經參加過柚花路跑，當時在鶴岡山上，跑在柚花香氣裡，真的很期待這次能再度參與。

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蕭美琴說，花蓮在0403地震後，需要大家的溫暖，瑞穗是個美麗且適合運動的地方，希望透過活動帶動地方觀光，特別感謝大家的參與，這次參賽不只是副總統的身分，更是以選手的角色和大家一起奔跑，還笑說民眾可以盡情超越她，她邀請大家一起感受瑞穗的陽光與柚花的芳香，在運動中體驗花蓮的魅力。

除了路跑，蕭美琴也走訪在地農特產攤位，市集都是很多熟悉面孔，與攤商互動、合影，還自掏腰包購買產品。她說，花蓮的農產品真的很棒，自己擔任駐美代表時，最愛向外賓推薦的就是花蓮世界冠軍的蜜香紅茶，在國外時都很愛送給外賓，也謝謝瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇不時都會寄紅茶給她喝。

目前正是柚子樹開花時期，花蓮縣瑞穗鄉農會舉行柚花追香路跑，今年賽事共有近1100跑者參加，分為老欉組（21km）、青欉組（12km）、柚花組（6km），今年為凸顯文旦及柚花特色，還有變裝組；並提供富有柚花、文旦特色的補給品，及台南、花蓮在地特色美食為補給內容；完賽後現場皆有產業嘉年華的市集活動，邀請在地小農、青農、文創市集、鄰近農會一起擺攤。

花蓮縣瑞穗鄉農會今天早上舉行「2025 柚花追香路跑-瑞穗場」，副總統蕭美琴擔任起跑鳴笛嘉賓，也親自參加完成6公里的迷你馬行程。（記者游太郎攝）

花蓮縣瑞穗鄉農會今天早上舉行「2025 柚花追香路跑-瑞穗場」，副總統蕭美琴擔任起跑鳴笛嘉賓，也親自參加完成6公里的迷你馬行程。（記者游太郎攝）

花蓮縣瑞穗鄉農會今天早上舉行「2025 柚花追香路跑-瑞穗場」，副總統蕭美琴參加完成6公里的迷你馬行程並參加地方農產市集，與民眾互動熱絡。（記者王錦義攝）

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