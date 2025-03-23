敲碗多年！彰化縣國中教師甄試今年確定開缺

多年未辦的彰化縣國中教師甄試，今年確定會開缺。（資料照）

2025/03/23 06:53

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣近年來都只辦理國小與幼兒園的教師甄試，許多人都在問，何時才要辦國中教師甄試。對此，教育處長蔡金田表示，今年確定會辦理國中教師甄試，但缺額會隨簡章公布，也會比照國小部分，採取代理教師的年資加分機制！

近年來，全國不少縣市都在大舉招考國小教師，彰化縣也是大開名額，還為了留住優秀代理教師，祭出年資加分制。但此舉看在國中代課或是代理教師的眼中，根本就是百感交集，因為，苦等多年就是等不到彰化縣要辦國中教師甄試，尤其去年國小缺額開很大，更讓不少教師認為，當初還不如取得國小教師證，還比較容易當上正式老師。

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由於彰化縣多年未辦國中教師甄試，蔡金田強調，今年一定會辦國中教師甄試，確定會開缺，但缺額多少，還要視各校缺額情況而定，缺額會在簡章公布。至於國小教甄有代理年資加分制，國中教甄也會比照辦理，鼓勵優秀代理教師留在彰化縣任教。

教育界人士透露，國中因為是分科上課，教師開缺也是依照科目來開，距離上次招考一般科目的國中正式教師，可能都有10年左右，今年如果開缺，對於縣內國中代理教師來說，真是大好消息，也會吸引年輕人返鄉投考。

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