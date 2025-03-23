人民頭家宣講 直搗傅崐萁花蓮大本營 總預算遭惡刪 卓榮泰拜託鄉親除掉障礙

中央總預算遭藍白聯手惡刪，人民頭家宣講花蓮場昨在花蓮監獄舊址「自由廣場」舉行，現場超過4千民眾參加。（記者花孟璟攝）

2025/03/23 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕今年度中央總預算遭藍白聯手惡刪，民進黨舉辦八場人民是頭家政策宣講會，昨下午舉辦花蓮場次，行政院長卓榮泰上台致詞時，台下民眾呼喊「擒賊先擒王」，卓榮泰也拜託鄉親「把阻礙花蓮進步、台灣民主的障礙排除掉！」

林右昌批國民黨舔共 傅是主導者

人民頭家宣講花蓮場昨在花蓮監獄舊址「自由廣場」舉行，現場超過四千位民眾參加，民進黨秘書長林右昌說，以前的國民黨反共、現在卻甘心被踩在腳下舔共，黨團總召傅崐萁正是主導者，去年四月去中國領旨後回國就毀憲亂政，他週三宣布民進黨要協助公民團體連署，也特別感謝花蓮強大的公民團體力量，挺住花蓮傅氏家族暗黑勢力、讓「微光照進花蓮」。

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讓微光照進花蓮 民眾喊擒賊擒王

從前棒球國手「假日飛刀手」陳義信開始，主計長陳淑姿、工程會主委陳金德、民進黨秘書長林又昌、陸委會主委邱垂正及王義川、沈伯洋、陳培瑜等立委接力上台砲轟，卓揆上台宣講時還拿出一把「光劍」，台下民眾紛紛高喊「擒賊先擒王」。

卓榮泰說，陳淑姿在立院答詢講了許多預算不能刪的原因，「但很多立委都聽不懂」。卓揆強調，國防部要增加裝備、軍購及妥善率，要增加一七七億元，發展無人機、飛彈要二一六億元，哪個立委敢說不需要？台灣必須向國際展現守護台灣的決心。

卓榮泰搬出廣告詞說，「斯斯有兩種，和平也有兩種」，一種是國家夠強，另一種是舉手投降，國家夠強才能有真正的和平！他拜託花蓮鄉親，要把阻礙花蓮進步、阻礙台灣民主的障礙排除掉。

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