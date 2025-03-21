清明連假國道5號管制措施出爐！ 匝道封閉、高乘載一次看

114年清明節連續假期國道交通疏導措施一覽表（高公局提供）

2025/03/21 12:08

〔記者吳亮儀／台北報導〕今年清明節有4天連假，高速公路局觀察清明節連假前2個週休也有提前掃墓情形，預估國5雪山隧道將於清明節假期間及前2個週休有大量車潮。

為紓緩尖峰時段國5壅塞，高公局規劃實施匝道封閉、高乘載管制及匝道儀控等措施，同時鼓勵用路人多搭乘公共運輸。

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高公局根據歷年清明節連假交通特性，研判國5南向交通尖峰將發生在上午時段，北向尖峰則會發生在下午時段。因應尖峰時段的交通狀況，高公局針對國5推出以下管制措施：

一、匝道封閉：

（一）假期前2個週六—3月22日及29日，5至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口。

（二）4月3日，0至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口。

（三）4月4日，5至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口。

（四）上述石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口。

二、 高乘載管制：

（一）假期前2個週日—3月23日及30日，15至20時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城等交流道北向入口匝道高乘載管制。

（二）4月4日至6日，每日13至18時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向入口匝道 （結束時間將視交通狀況機動調整）。

清明節連假期間，高公局在國5辦理的多項大客車優先通行措施將照常實施，石碇南向入口開放大客車通行路肩銜接爬坡道、石碇南向爬坡道限大客車通行、北向宜蘭至頭城機動開放路肩供大客車通行並實施主線儀控及頭城、宜蘭、羅東北入匝道大客車專用道等，預估搭乘大客車往返北宜較自行開車可節省30分鐘以上。

另外，考量假期間國5行車時間含匝道排隊等候時間約為平常的5到7倍，用路人若在尖峰時段自行開車，建議多利用替代道路以避開壅塞車潮；其中國5南向建議改走台9線或106乙，北向則建議改駛台9線。

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