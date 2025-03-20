全台機車破1466萬！Cheap曝「機車瀑布」主因：悲劇一場

截至今年2月，全台機車數量已突破1466萬輛。（歐新社）

2025/03/20 12:05

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣曾經以一張「機車瀑布」照片登上國外媒體，並引發國外網友議論。根據統計，截至今年2月，全台機車數量已突破1466萬輛，領先全球。而網紅「Cheap」認為，造成這樣的原因是大眾運輸不方便。他表示，比起香港、新加坡、上海，台北更早規劃，卻最晚開工，「錯過早期土地便宜的建設黃金時期，現在就是一場悲劇」。

根據交通部「機動車輛登記數」顯示，全台機車數量截至今年2月底已高達1466萬2584輛，而早在民國86年，全台機車數量就突破1000萬輛。

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Cheap昨（19）日在臉書PO文表示，他認為最大的原因是「大眾交通不方便」。Cheap說，即使是台北，仍一堆地方沒捷運，更別說台中貴為人口第二大城，只有一條捷運，一條線載300萬人。Cheap也說：「捷運要是像日本這麼方便，我才懶得騎車勒。」

Cheap指出，香港於1970年規劃，1979年通車，90年代建立核心網。新加坡1982年規劃1987年通車，2000年代完成網絡。中國上海1990年邊規劃邊開工，1995年通車，至今已是全世界最密集的地鐵網之一。而台北是1968年規劃，1988年開工，1996年第一條，2000年勉強核心路網。

Cheap表示，台灣規劃最早，開工最晚，比人家慢了20年，興建時間也最長，錯過早期土地便宜的建設的黃金時期，「現在就是一場悲劇」。他也批評，大眾運輸沒搞好，就對機車限制一堆，兩段式左轉、禁行機車、機車專用道，「抄了日本的答案，卻不看題目，零分」。

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