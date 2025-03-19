上山賞花撿到保育類長鬃小山羊送警所 環境不適送醫死亡

有民眾到嘉義縣山區賞花，路上撿到長鬃小山羊，將牠送到派出所請警方協助安置。（警方提供）

2025/03/19 16:28

〔記者王善嬿／嘉義報導〕北部黃姓民眾一家三口，日前趁假日到嘉義縣梅山瑞里山區觀賞紫藤花，返家途中，在嘉166縣道圓潭生態園區附近，發現疑似小山羊擋在馬路中間，因看不到山羊父母蹤跡，將牠帶到嘉義縣竹崎警分局竹崎派出所請警方協助安置，警方一查發現，這隻小山羊竟是保育類長鬃山羊，後續聯繫嘉義縣政府農業處處置，但疑因環境不適應、出現緊迫反應，小山羊雖送往動物醫院治療，仍不幸死亡。

黃姓民眾3月15日帶著全家到嘉義縣梅山瑞里地區欣賞紫藤花，下山時，在嘉166縣道、圓潭生態園區附近，發現有隻動物擋在馬路中間，黃姓民眾與妻子下車查看，發覺疑似是小山羊，且十分怕生、蜷縮在路中間，引人愛憐，2人見附近沒有山羊父母蹤影，擔心小山羊發生危險，將牠抱上車，驅車約22公里到竹崎警分局報警協處。

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警方接獲民眾報案，將小山羊安置在派出所的一個紙箱內休息，還提供乾淨的飲用水給小山羊喝，見小山羊直發抖，連忙輕聲安撫，隨後交給縣府農業處人員處置。

嘉義縣政府農業處表示，當天接獲通報，確認為保育類長鬃山羊，將小山羊送往動物醫院治療，雖沒有明顯外傷，不過疑似環境不適應，小羊不幸死亡，呼籲民眾在山區看到野生動物，請勿隨意撿拾、抱走，因小羊的父母可能就在附近，看到人類在旁會不敢出現，只要將野生動物移到路旁安全處即可。

警方將長鬃小山羊安置在派出所一個紙箱內，提供飲用水給小山羊喝。（警方提供）

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