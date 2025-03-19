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    7億購南投舊台汽土地 投縣府擬BOT建5層樓轉運站預計明年底興建

    南投縣府以每坪35萬元價格，斥資總經費近7億元買下舊台汽土地，將作為南投轉運站用地。（南投縣府提供）

    南投縣府以每坪35萬元價格，斥資總經費近7億元買下舊台汽土地，將作為南投轉運站用地。（南投縣府提供）

    2025/03/19 16:27

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣府砸近7億元買下位在南投市精華區的舊台汽客運土地，擬以BOT方式興建地下停車場及地上5層的轉運站大樓，預計明年對外招商，盼明年底可興建，下月將會邀集客運業者舉行公聽會，作為業者進駐路線參考，未來也希望能與台中捷運線延至南投市計畫接軌。

    舊台汽南投站空地位在南投市中心三和三路和復興路口，荒置多年雜草叢生，南投府規劃設置南投轉運站相中該片土地，經與地主長時間溝通協商，最後終於以每坪35萬元的單價，購買1940坪土地，總價近7億元。該土地快速除草、整地，今天縣府在該空地舉行推動說明會，除由顧問公司進行前置作業說明會，縣長許淑華也親自上場說明該轉運站的規劃與願景。

    南投縣府打算用促參作業方式，即BOT方式興建南投轉運站大樓，目前進入可行性評估，7月進行先期規劃，預定明年下半年公告招商，明年底與得標廠商簽約後開始興建工程，而在規劃到興建前這段期間，該地將劃設180個臨時停車格供民眾停車。

    進行前置作業說明的顧問公司今簡報指出，南投轉運站大樓擬興建有地下停車場、地上5層樓的大樓，1樓是轉運站國道客運、市區客運及候車大廳，2到3樓為商場，4至5樓規劃文創產業及商務旅館空間。

    縣長許淑華今天說明時也強調，爭取台中捷運橘線延伸至草屯、南投，將來到南投能與轉運站接軌；南投縣府目前在進行路網規劃，近日會赴台中捷運局拜會說明。

    舊台汽客運土地經整地後，未來會先設臨時停車格。（記者陳鳳麗攝）

    舊台汽客運土地經整地後，未來會先設臨時停車格。（記者陳鳳麗攝）

    顧問公司進行南投轉運站前置作業說明的規劃模擬圖，轉運站的模擬外型。（圖擷自前置作業說明簡報）

    顧問公司進行南投轉運站前置作業說明的規劃模擬圖，轉運站的模擬外型。（圖擷自前置作業說明簡報）

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