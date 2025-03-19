螢光花泉季3/29見 預期台南螢況提前爆發

南市府預估今年配合豐沛水氣，梅嶺螢況將提前爆發。（圖由南市府提供）

2025/03/19 16:33

〔記者蔡文居／台南報導〕2025台南螢光花泉季將於3月29日登場，活動包括賞螢、龜丹温泉及花季盛景等3大亮點，其中，最受歡迎的賞螢活動，南市觀旅局預估今年配合豐沛水氣，預期螢況會提前爆發，觀旅局推出4天賞螢活動，採總量管制，明天起線上預約登記報名。

南市府力拚山區震後觀光，結合梅嶺賞螢、龜丹溫泉及花季，於3月29日至4月20日舉辦「螢光花泉季」活動。台南市長黃偉哲今天召開記者會，邀請全國民眾前來楠西區，感受螢火蟲點綴夜空的浪漫氛圍，來一起台南山區的春季小旅行。

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觀旅局長林國華表示，楠西區內的龜丹溫泉遠近馳名，四季皆有迷人的花卉美景。此次特別擴大舉辦「2025螢光花泉季」，推出4部曲，邀請大家來台南賞螢、賞花．泡溫泉。

一部曲─花泉共舞：3月29日上午10時至下午4時在龜丹溫泉體驗池戶外廣場有精彩表演節目及主題市集。開幕當天泡腳池免費，湯屋5折優惠價，而賞螢活動報名成功者於3月30日至4月6日入園可享全票50元、半票30元的優惠。開幕當日，農業局也將限量發送100碗梅子雞湯。

二部曲─賞螢活動：今年賞螢季將提前於3月29日至4月6日登場，其中3月29日（六）、3月30日（日）、4月4日（五）、4月5日（六），共計4天採線上預約登記報名，以每日2梯次，每梯次限額800人，本月20日上午9點開放報名，其餘日期民眾不須報名即可自行入山賞螢。

三部曲─集章抽獎：旅客於花泉季期間自行踩點15家合作店家或業者，消費集點拍照上傳，即可參加抽獎，獎品有住宿券、消費抵用券、農特產品等。

四部曲─小旅行：螢光花泉季漫遊之旅於3月29日至4月13日期間推出2條路線共6梯次遊程，遊程包含走訪龜丹溫泉區泡腳體驗、浪漫賞花、農事體驗、品嘗在地美味、在地景點導覽等，每人只要899元，於3月24日上午9點開放線上報名。

2025螢光花泉季將於3月29日登場，台南市長黃偉哲邀請全國民眾來台南山區進一趟春季小旅行。（記者蔡文居攝）

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