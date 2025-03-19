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    中和奉聖宮地藏寺供品捐贈 馬公市公所轉介公益團體

    新北市中和奉聖宮地藏寺，捐贈供品物資給馬公市公所。（馬公市公所提供）

    新北市中和奉聖宮地藏寺，捐贈供品物資給馬公市公所。（馬公市公所提供）

    2025/03/19 16:07

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕新北市中和奉聖宮地藏寺，18至20日在馬公觀音亭廣場舉辦「地藏菩薩冥陽兩利水陸超渡法會」，並將法會供品捐贈予馬公市公所，由市長黃健忠代表接受，後續妥善分配，轉介在地公益團體。

    此次捐贈活動由地藏寺主任委員洪瑞昇，率領10餘名師兄師姐遠赴澎湖，發揚地藏菩薩慈悲濟世精神，並在五德社區發展協會理事長歐彩雲的資源轉介下，促成這場善行，讓供品能夠發揮最大效益。捐贈物資包括平安米、沙拉油、醬油等民生必需品，馬公市公所將統籌後轉介予在地公益團體，使資源得以惠及更多有需要的群體。

    馬公市長黃健忠表示，宗教團體長期關懷社會弱勢，地藏寺多年來不僅在澎湖舉辦法會，更以實際行動展現慈悲與善行。此次透過五德社區發展協會理事長歐彩雲的資源轉介，讓捐贈物資得以順利運用，市政團隊也將確保資源有效分配，支持公益團體，為地方社會注入更多溫暖與希望。

    主任委員洪瑞昇說，奉聖宮地藏寺受菩薩指示，每年都會前往外島舉辦普渡法會，超薦有情與無情眾生，足跡遍及澎湖、金門、馬祖、台東、綠島及小琉球。此次來到澎湖，除了法會祈福，更希望透過物資捐贈發揮社會影響力，幫助更多需要的團體，使善心得以延續。

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