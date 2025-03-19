去年才超收挨罰！東山高中又爆違法收保證金 北市：最重可停辦

台北市私立東山高中國中部爆出違法向家長收取保證金，且在一定期限後放棄就讀就不會全額退費。（圖由東山高中提供）

2025/03/19 16:07

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市私立東山高中國中部，繼去年爆出違法超收學生遭罰後，今年又傳出違法收取保證金，校方要求家長繳納2.5萬元保證金，如孩子在4月26日後放棄就讀，將全額沒收。台北市教育局表示，學校依規定不可收取保證金，將發文請學校說明並督導退還，如未退還將送私校諮詢委員會研議懲處，最重減招或停招甚至停辦。校方強調，此為家長同意的契約關係。

依據教育局核定今年東山高中國中部可招收630位小六升國一新生，但名牌私校一向是家長熱門選擇，近2年東山高中都逾2500人報考左右，家長擠破頭要進窄門，僅有不到3成機會。去年東山才因校方在考試入學時錄取分數設定過低，導致額外超收142位新生，後續雙北教育局協助學生安置；北市教育局則將學校校長、教務主任送交私校諮詢會議處，2人各重罰50萬元。

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未料，今年東山高中又傳出違法向家長收取2.5萬元保證金，校方要求家長先繳交保證金，如3月21日後選擇放棄，則須依比例退費，4月26日後才放棄的學生則全數不退費；但是，部分家長可能考慮讓孩子就讀公立國中，公立學校又要等5月才公布分發結果，等同面臨兩難狀況。

實際上，依據「台北市公私立國民小學及國民中學雜費及代收代辦費收退費辦法」，學校並不可以收取保證金費用，教育局表示，東山高中已違反規定，教育局將發文請學校說明，如果確實有收取保證金的事實，將督導學校將保證金全數退回給家長，如學校不願配合將送私校諮詢委員會研議懲處，最重可處減招、停招甚至停辦。

東山高中強調，去年曾遇到超收事件，因此今年採取嚴格正備取機制，而學校辦理甄選入學，是否同意按照本校入學程序辦理，為家長自主選擇，校方在報到前皆已清楚說明機制，自願簽有同意書，屬於雙方清楚知悉內容的契約關係。

校方表示，契約成立學校後需保留該生入學名額，並負起未來如果家長選擇不就讀，導致招生不足額的風險，於報到當日，已請家長務必審慎考慮就讀意願，再簽下同意書；此時辦理報到確認學生並非正式註冊，還是可能有其他因素考量放棄入學，學校需負擔招生不足風險。目前，已有許多備取學生殷殷期盼學校錄取通知，盼正取學生如另有考量儘速將名額釋出，讓備取學生依序遞補，以維招生公平。

台北市私立東山高中國中部爆出違法向家長收取保證金，且在一定期限後放棄就讀就不會全額退費。（圖由東山高中提供）

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