雲林3204人列農保清查 農業部審查原則一次看

審計部要求農業部清查不符農保資格農民，雲林縣府月初收到行文，縣內清查人數為3204人。（資料照）

2025/03/19 16:06

〔記者李文德／雲林報導〕審計部要求農業部清查不符農保資格農民，雲林縣府月初收到行文，農業部計算確認，縣內清查人數為3204人，雲林縣府今（19日）公告農業部的審查原則。

農業處表示，中央以2019至2022年農產業天然災害現金救助清冊，勾稽出非農保本人申請，可能有出租給他人耕作且未實際從事農作情形，共有2668人列為農保清查對象，需在12月27日前完成清查。

請繼續往下閱讀...

處長魏勝德表示，農保被保險人與天災救助申請人為本人、配偶、直系血親、一親等直系姻親都符合農保資格。 另外，如農民另外同時持有或承租其他土地從事農業生產，經農保審查辦法規定的合格農業用地，農保資格同樣保有，不符上述將喪失農保資格。

另在農保土地設置綠能設施，雲林縣內共有536人列為清查對象，需在9月29日前完成。農業處指出，縣內有結合農業經營使用的「畜禽舍屋頂型、漁電共生地面型」或非結合農業經營使用「減緩地層持續下陷、防止受污染農業的地面型光電」。

魏勝德表示，前者若仍有農業生產事實，農保資格符合，廢棄農寮、魚塭等已無實際農業生產事實，農民須同時持有或承租其他從事農業生產之農業用地，才能保有農保資格。後者除農民提供其他實際從事農業生產農地，符合規定者得繼續加保之外，其餘應退保。

魏勝德指出，今農業部邀請雲林、南投、彰化等縣市政府、農會進行說明會，將再邀請中央能下鄉與農民說明，讓農民了解農保資格。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法