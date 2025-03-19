往豬隻三大疫病非疫區邁進！WOAH科委會建議通過我國列豬瘟非疫國

我國可望於今年5月獲WOAH通過認定為豬瘟非疫國，屆時台灣將是亞洲唯一非洲豬瘟、口蹄疫、豬瘟非疫國。（資料照）

2025/03/19 10:00

〔記者楊媛婷／台北報導〕台灣往豬隻三大疫病非疫區更進一步！農業部今（19日）表示，我國向世界動物衛生組織（WOAH）申請「豬瘟非疫國」認定，已於2月20日獲WOAH科學委員會審查建議「同意」認定，並進入為期60天的預告及評論程序，會員國若無異議，該認定將於5月WOAH年會正式獲得通過，我國屆時將是亞洲唯一的三大豬瘟疫病非疫區國。

我國於2020年6月被WOAH認定為口蹄疫非疫區，並持續嚴守非洲豬瘟入侵，也於2023年7月開始全面停止施打豬瘟疫苗，並持續監測評估本土是否無傳統豬瘟病毒，建立監測機制，評估是否已無病毒外，也透過查核、教育訓練、緊急疫苗儲備等措施推動防疫工作，更重要的是在邊境持續防堵疫病入侵，包含對旅客行李、郵包、快遞等嚴格檢查，嚴堵疫情於境外，守護超過產值超過千億元的台灣豬產業鏈。

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農業部指出，在經過長期監測都是陰性並評估我國符合豬瘟非疫國申請標準後，我國在去年8月向WOAH申請，經經WOAH專家小組審查，我國防檢疫策略及監測數據均符合《陸生動物衛生法典》（Terrestrial Animal Health Code）豬瘟非疫區國家認定標準，並於今年2月20日獲WOAH科學委員會建議「同意」認定，預告的60天期間只要會員國沒有提出異議，就會在5月WOAH年會正式獲得認證與頒發證書，台灣將成為亞洲唯一豬瘟、口蹄疫、非洲豬瘟三大重大豬病非疫國認定的國家。

國際市場對於生鮮豬肉產地非疫區要求嚴格，農業部表示，獲認定為非疫區後，將有助於我國與貿易夥伴洽談輸出條件，會更有利我國種豬與豬肉產品進軍國際市場，也指出國外豬隻疫情嚴峻，如非洲豬瘟疫情在世界各國不停擴大，因此仍必須持續強化邊境檢疫與國內監測，以確保豬瘟非疫國地位。

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