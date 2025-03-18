中壢舊城再生「巷仔46文化共享空間」專案點亮自家暗巷老宅

「巷仔46文化共享空間」的巷子經改造形成口袋綠地空間，打造具有文化解說與活動功能的小型綠地。（記者李容萍攝）

2025/03/18 22:48

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府都市發展局推動舊城再生工作，透過公私協力，擾動地方亮點，位於中壢區民生路巷內的一處老宅「巷仔46文化共享空間」，是老屋第四代陳俊有家族所有，老宅在他曾祖母年代所蓋，最多曾住了近40人，30多年前家族陸續搬離閒置，去年度他向都發局提出點亮巷弄改造計畫，申請社規師計畫整理巷弄對外空間，在改造過程中一步一步帶動周邊社區走進共享空間認識中壢舊城區的故事。

這棟逾70年屋齡的老宅，有著一家人在此發展、鄰里生活乃至老蕃薯市集的記憶，從40年代至今見證老中壢的繁華與寂靜！60歲的陳俊有原在台北從事網路設計，2018年以半退休方式返鄉投入中壢的文化保存工作，並說服家族長輩展開老宅變身文史空間的任務。

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其實，因早期地界劃分問題，通往這棟老宅需經過1小條約13公尺長、寬度不足2公尺的狹窄巷道且年久失修，極度缺乏光照，巷道上的雜草、姑婆芋曾長到近一層樓高，屋內堆的各式雜物更是可觀（清出數10大袋，丟了2個月才丟完），過往陳俊有和家族只能從巷口探視「房子還在？有沒有倒塌？」

為改善此狀況，陳俊有提出「點亮巷弄改造計畫」，都發局透過社規師計畫機制，了解屋主及社區想法後，支持社區自主改造巷弄與屋外空間同意補助30萬元，由屋主提供空間邀請社區共同動手改造，今年2月完工。

計畫中，巷弄內最不易解決的地板積水及導水問題，在熱心夥伴一同重鋪巷弄石板，合力將老屋閒置澡堂的牆面敲除，使巷弄與老屋庭院串聯，形成口袋綠地空間，打造具有文化解說與活動功能的小型綠地；針對基地缺乏光照問題，選用耐蔭、耐潮濕的觀葉植物，修剪下來的構樹舉辦工作坊，讓民眾參與製作觀葉植物上板，延續木材的價值。

陳俊有說，「巷仔46文化共享空間」正串連社區組織及學校，透過地方文化策展、活動工作坊、分享會及讀書會，甚至地方文創事集，拉出地方意識，未來藉由街區博物館串連的機制，提供返鄉人口交流與諮詢、在地觀光諮詢服務、在地商品販售通路、品牌經營管理輔導、活動與展覽策辦、品牌美學設計、組織與團隊交流場域、數位整合行銷與教學、空間場地租賃服務等，回饋地方。

都發局長江南志表示，舊城再生需要在地與公部門一起努力，今年度的社區規劃師補助計畫將於5月份公告，歡迎桃園、中壢舊城區具有故事性的社區提案，打造凝聚社區力量的據點，挖掘在地故事被看見。

「巷仔46文化共享空間」的巷子經改造形成口袋綠地空間，打造具有文化解說與活動功能的小型綠地。（記者李容萍攝）

「巷仔46文化共享空間」以共享空間、共學地方及知識共育等行動策略，盼帶出對地方影響。（記者李容萍攝）

「巷仔46文化共享空間」以共享空間、共學地方及知識共育等行動策略，盼帶出對地方影響。（記者李容萍攝）

「巷仔46文化共享空間」以共享空間、共學地方及知識共育等行動策略，盼帶出對地方影響。（記者李容萍攝）

老宅之前因年久失修，極度缺乏光照，巷道上的雜草、姑婆芋曾長到近一層樓高，屋內堆的各式雜物更是可觀。（陳俊有提供）

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