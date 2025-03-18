全原運聖火返抵高雄 TAKAO HERO高雄隊接旗拚第一

高市副市長李懷仁（前左）為TAKAO HERO高雄隊授旗。（記者李惠洲攝）

2025/03/18 19:58

〔記者李惠洲、王榮祥／高雄報導〕114年全國原住民族運動會聖火今繞抵終點高雄，高雄市政府迎接聖火同時，也為TAKAO HERO高雄隊授旗；副市長李懷仁、高市議長康裕成都喊話，期待高雄隊拿第一。

兩年一次的全國原住民族運動會，睽違20年再度由高雄舉辦，今年再增加舉重項目，也是高雄隊的奪冠強項；TAKAO HERO高雄隊含隊職員及選手計875人，是人數最多的一屆，回顧高雄隊戰史，110年共奪5金5銀13銅，112年8金8銀15銅。

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副市長李懷仁表示，自113年9月辦理高雄市原住民族運動會以來，高雄隊訓練不停歇，他親自帶著運發局、原民會和教育局前往各賽場會勘，這段時間去訪視各項目選手的練習情形，也彙集很多「高雄隊我挺你」的加油聲，鼓舞選手們的士氣。

他轉達市長陳其邁的祝福，強調市長很重視原住民族運動，個人金牌獎金加碼至15萬元，團體金牌每人5萬元；市府也在研議選手的連霸獎金及組訓獎金，提升高雄隊士氣，希望選手們放手一搏，為高雄爭光。

本屆獎牌及獎座也在授旗典禮中亮相，其中山河榮鷹個人獎牌以「山」為設計靈感，象徵著運動員勇攀巔峰的精神，更融入高雄獨特的地景與族群故事；萬山刻印運動精神獎座結合萬山岩雕遺址，融合板岩、頁岩等材質的概念，堆砌出玉山的抽象輪廓，象徵著原住民族與山林共生的精神。

高市原民會主委阿布斯表示，自3月4日在桃源區辦理取母火儀式後，高市運發、教育、原民會及各族群委員組成「TAKAO熱血聖火隊」，氣勢磅礴，從最南端屏東設為第一站，接續往東、往北再由西部返回，還加上外島地區，讓高雄聖火在一週內傳遞全國成功。

本屆高雄在所有項目皆出征，選手人數共875人，歷年最大陣仗，組訓經費達880萬元，個人金牌獎金也從10萬元加碼至15萬元，足見邁市長對原住民運動的重視，同時也成功激勵原住民選手的爆發力，奪得獎牌數愈來愈多，見證TAKAO HERO真實力；3月21日到3月24日全國原住民族運動會在高雄，歡迎民眾來欣賞高雄力與美的完美風景。

高市議長康裕成與原住民議員為參與全原運的高雄隊打氣。（記者李惠洲攝）

TAKAO HERO選手人數共875人，陣容龐大。（記者李惠洲攝）

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