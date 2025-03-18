捷報！義大利科學展覽會 南一中學生呂家瑋、賴楚元奪金

台南一中學生賴楚元（左）、呂家瑋（右）獲2025年義大利科學展覽會金牌。（科教館提供）

2025/03/18 19:58

〔記者楊綿傑／台北報導〕台南一中學生呂家瑋、賴楚元研究水生植物品萍，在銅離子逆境下母葉與子葉之間的體內傳訊與物質分配機制，代表我國參與「2025年義大利科學展覽會」，奪下金牌獎，並獲選為參賽選手們最喜愛作品。

台灣科學教育館自1月底舉辦的「2025年台灣國際科學展覽會（TISF）」選拔學生，代表我國參加一系列國際科學競賽，今年度首個國際科學競賽即是本週在義大利舉辦的「2025年義大利科學展覽會」，並於今日凌晨傳回捷報，由呂家瑋、賴楚元拔得頭籌，率先為今年的國際賽事拿下好成績。

請繼續往下閱讀...

歷史悠久的義大利科學展覽會，本年度賽事於本月15日至17日在米蘭舉行，有來自義大利各地區14至21歲的學生，與世界各國之頂尖青年科學家參與競賽，昨舉行頒獎典禮，我國1件作品代表參賽，即獲得大會金牌獎。

呂家瑋、賴楚元的作品為《大『逆』不道—局部逆境下植物體內傳訊與物質分配機制》，研究以水生植物品萍（Lemna trisulca）為材料，探討在銅離子逆境下，母葉與子葉之間的體內傳訊與物質分配機制。

研究發現，當母葉遭遇局部逆境時，會將健康子葉釋放，而子葉遭遇局部逆境時，母葉會選擇保留子葉並持續送物質助其生存。評審認為從提出問題、假說、實驗證實、討論，整體邏輯清晰，所得結果與分析皆合理，奪下大會金牌獎。

科教館館長劉火欽表示，同學們在義大利科學博覽會得評審委員們的肯定獲得佳績，他們對於科學研究的熱誠與積極分享的態度，充分展現我國學生在科學領域的投入與創新發展的實力，科教館長久以來以培育優秀科學研究人才為目標，將持續推動學生參與國際科學活動，提升學生國際交流機會與能力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法