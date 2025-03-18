新竹湖口又見亂倒廢土 現場查獲11桶疑曾裝毒化物鐵桶

新竹縣湖口鄉成功路上又見亂倒廢土，現場還已大面積加封水泥。（縣議員羅美文提供）

2025/03/18 19:52

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣湖口鄉又出現被人亂倒廢土填地，這次3000坪左右的農牧用地和水利地，被填平後竟還被灌澆上水泥加封，現場還當場查獲11桶疑似曾填裝過毒化物、外表貼有「毒化物SDS」標示的可疑鐵桶。到場稽查的縣府相關局處，除了對鐵桶內含物採樣送驗，將依違反廢棄物清理法、農發條例等移送法辦。

勞動黨新竹縣議員羅美文今天下午獲報後，立刻由其辦公室主任羅世皓會同縣府工務、農業、環保、地政等局處以及湖口派出所到場會勘。

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羅世皓說，根據現場吳姓管理者所言，前述貼有毒化物SDS標示的鐵桶，是從新北五股某小型資源回收廠購買來的，但吳男不清楚前述新北資源回收業者的聯絡方式與詳細資料。

羅世皓說，這個偷倒的現場目測面積大約有3000坪，已經被用水泥加封，實際填土多高無法估算，由於填方區周邊有搭建類似倉庫的鐵皮屋，所以用途啟人疑竇。

他說，由於周邊鄉親們說，水泥的下方有很多建築等事業廢棄物，現場又發現前述疑似曾填裝，或仍填裝有毒化物的鐵桶，因此大家都覺得很擔心。

縣府工務、地政、農業以及環保等局處都到場稽查，確認業者未經申請就興建建物、鋪設水泥鋪面，使農地沒有作農業使用，已經違反農發條例。

縣府環保局則從現場吳姓管理者口中獲悉，桶內填裝固化的是水泥，是行為人因地基不穩要用來做基礎的。此外現場還有任意整地、堆置廢木材的行徑，已經違反廢棄物清理法且涉及刑責，他們採樣桶內不明物後送驗以釐清到底有無毒害。

新竹縣湖口鄉成功路被查獲遭人亂倒廢土後還被大面積澆灌水泥加封鋪面，跟一旁的鐵皮屋映照，縣議員羅美文辦公室直言用途讓人起疑。（縣議員羅美文提供）

新竹縣湖口鄉成功路被查獲遭人亂倒廢土後還被大面積澆灌水泥加封鋪面，跟一旁的鐵皮屋映照，縣議員羅美文辦公室直言用途讓人起疑。（縣議員羅美文提供）

新竹縣湖口鄉成功路被偷倒處現場有11桶疑似毒化物的廢鐵桶。（縣議員羅美文提供）

新竹縣湖口鄉成功路被偷倒處現場有11桶疑似毒化物的廢鐵桶。（縣議員羅美文提供）

鐵桶上貼有疑似毒化物的標示。（縣議員羅美文提供）

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