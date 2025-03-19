柯文哲「KP演唱會」非商業行為 監院查核報告認定屬政治獻金

前民眾黨主席柯文哲2023年在宣傳「KP SHOW」時，在社群平台IG的貼文宣傳中，以「募款演唱會」作為標題。（翻攝柯文哲IG）

2025/03/19 19:03

〔記者李文馨／台北報導〕前民眾黨主席柯文哲2023年辦的「KP演唱會」，獲利約77萬元未見於政治獻金申報帳目，民眾黨稱該演唱會是「單純商業行為」。監察院查核報告指出，活動所售票券、販售的物品價額等，如構成對擬參選人不相當對價的給付，該募款活動收入即屬政治獻金捐贈收入；並提到，柯文哲競選台北市市長時，也曾遵循此方式申報該次會計報告書。

柯文哲2023年7月29日舉辦的「KP Show演唱會」由木可公關行銷公司主辦，並發包給尼奧創意行銷公司執行，金額是314萬802元；每張8800元的實體票加上每張500元的線上票收入為531萬400元，所有營收則歸木可公司所有，扣除掉勞務成本及公播等其他費用，該場演唱會獲利77萬196元，不過該筆獲利未出現在柯文哲的政治獻金申報帳目上。

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民眾黨發言人吳怡萱去年8月表示，該演唱會並非募款，而是單純的商業行為，因此找木可行銷公司承辦，由木可支出、木可收入，一切都按照合約進行。不過，時任柯文哲競選總部發言人陳智菡2023年7月曾說：「柯文哲委託商業公司舉辦演唱會，所有收入將依法申報，誠實報稅，且每筆售票透過第三方系統交易，帳目清楚。」此說法也與吳怡萱所回應相互矛盾。

監察院查核報告說明，擬參選人為募集政治獻金而舉辦活動，政治獻金法並無限制募款活動的態樣，擬參選人自可展現創意舉辦不同型態的募款活動，包含委由營利事業辦理。

監察院表示，不過該活動所售票券、販售之物品價額等，如構成對擬參選人不相當對價的給付，該募款活動的收入即屬政治獻金捐贈收入，不因該活動已依法繳納娛樂稅、營業稅等，而改變其為政治獻金的本質，因此仍應依「政治獻金法」相關規定，將販售的金額於法定期間內存入政治獻金專戶、開立收據並申報於政治獻金會計報告書，舉辦募款活動之相關成本支出，也得列報為政治獻金支出。

監察院指出，多年來，擬參選人募款餐會或販售募款小物多按此規定列報，柯文哲於107年間競選台北市市長，也曾遵循此方式申報該次會計報告書。

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