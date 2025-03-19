郭台銘北市豪宅遭丟雞蛋 南投茶農怒吼：還我血汗錢！

郭台銘位於北市信義區的「信義富邦」豪宅遭蛋洗。（資料照）

2025/03/19 19:10

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海創辦人郭台銘在台北市信義區豪宅住家驚傳遭蛋洗！據悉，郭台銘前年為角逐總統大位，開支票稱要幫南投茶農外銷因疫情滯銷的茶葉，後續透過中間商收購，但茶農至今未收到貨款，這段期間不時有茶農北上，到郭台銘住家抗議「還我血汗錢」，今天（19日）更有茶農直接朝大樓丟雞蛋，警方依社維法等將3人帶回。

郭台銘2023年為了藍營總統初選，到南投縣議會拜會，得知茶葉受疫情衝擊滯銷，表明願幫忙銷售，委請縣農會協助調查受波及的茶農，當中除了在地茶農，也有部分設籍南投但茶葉產地不完全在南投的茶商。後續郭辦找來貿易商建盈公司，透過縣農會提供的茶農名單收茶，結果去年1月爆出建盈公司收了茶不付錢，導致茶農求助無門向警方報案，據悉至少有31人受害。

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綜合媒體報導，時間已過去2年多，受害茶農至今連一毛錢都沒有拿到，詢問郭台銘找的律師詢問處理進度還遭「已讀不回」，讓茶農忍無可忍。今天上午10點多，多名茶農北上聚集在郭台銘位於信義區的豪宅大樓下，高舉抗議布條並喊「還我血汗錢」，部分激動的茶農還拿出雞蛋砸向大樓宣洩不滿，保全出面制止。事實上，受害茶農此前已多次到郭台銘住家靜坐抗議，但都沒有獲得積極回應。

後續信義警分局三張犁派出所的員警依《社維法》第68條第2款「藉端滋擾公共場所之行為」，將丟雞蛋的3人帶回偵辦，另依《廢棄物清理法》函請北市環保局裁罰。

鴻海創辦人郭台銘。（資料照）

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