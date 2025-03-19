為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    郭台銘北市豪宅遭丟雞蛋 南投茶農怒吼：還我血汗錢！

    郭台銘位於北市信義區的「信義富邦」豪宅遭蛋洗。（資料照）

    郭台銘位於北市信義區的「信義富邦」豪宅遭蛋洗。（資料照）

    2025/03/19 19:10

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕鴻海創辦人郭台銘在台北市信義區豪宅住家驚傳遭蛋洗！據悉，郭台銘前年為角逐總統大位，開支票稱要幫南投茶農外銷因疫情滯銷的茶葉，後續透過中間商收購，但茶農至今未收到貨款，這段期間不時有茶農北上，到郭台銘住家抗議「還我血汗錢」，今天（19日）更有茶農直接朝大樓丟雞蛋，警方依社維法等將3人帶回。

    郭台銘2023年為了藍營總統初選，到南投縣議會拜會，得知茶葉受疫情衝擊滯銷，表明願幫忙銷售，委請縣農會協助調查受波及的茶農，當中除了在地茶農，也有部分設籍南投但茶葉產地不完全在南投的茶商。後續郭辦找來貿易商建盈公司，透過縣農會提供的茶農名單收茶，結果去年1月爆出建盈公司收了茶不付錢，導致茶農求助無門向警方報案，據悉至少有31人受害。

    綜合媒體報導，時間已過去2年多，受害茶農至今連一毛錢都沒有拿到，詢問郭台銘找的律師詢問處理進度還遭「已讀不回」，讓茶農忍無可忍。今天上午10點多，多名茶農北上聚集在郭台銘位於信義區的豪宅大樓下，高舉抗議布條並喊「還我血汗錢」，部分激動的茶農還拿出雞蛋砸向大樓宣洩不滿，保全出面制止。事實上，受害茶農此前已多次到郭台銘住家靜坐抗議，但都沒有獲得積極回應。

    後續信義警分局三張犁派出所的員警依《社維法》第68條第2款「藉端滋擾公共場所之行為」，將丟雞蛋的3人帶回偵辦，另依《廢棄物清理法》函請北市環保局裁罰。

    鴻海創辦人郭台銘。（資料照）

    鴻海創辦人郭台銘。（資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播